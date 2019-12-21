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Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!

Steam büyük kış indirimleri başladı. Oyun severler Steam kış indirimleriyle pek çok oyunu yarı yarıya düşen fiyatlarıyla satın alabilecek.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:23
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!

Steam bilgisayar oyunu severler için kış indirimlerini başlattı. Steam her sene düzenlediği kış indirimlerini bu yılda da duyurdu. Oyun severler Steam kış indirimlerinde pek çok oyunu yarı fiyatına satın alabiliyor.

Ayrıca 8 farklı kategorideki Steam 2019 ödülleri için de oylama başladı. Oylamanın sonunda 2019 yılının en iyi oyunları belirlenecek.

Steam Kış İndirimleri Başladı

Steam’ın kış indirimlerinde PUBG ve GTA’5 gibi oyunların pek çoğu yarı fiyatına vitrinde olacak. Bazı oyunlarda ise %90’a varan indirimler yapılacak. Kış indirimlerinde PUBG %50 indirimle 43.50 TL fiyatla satılıyor.

GTA 5’in fiyatı ise %50 indirimle 84.50 TL’ye indirildi. Steam kış indirimlerinde Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 41,49 TL’den, The Witcher 3: Wild Hunt ise 17,99 TL’den satışa sunulacak. Steam’ın Kış indirimlerinden faydalanmak için uygulamayı açarak istediğiniz oyunu indirimli fiyatlarıyla satın alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.12.2019 01:23
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