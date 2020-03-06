Suriye'de düşürülen L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39, SU-24, F-16 tipi savaş uçağı özellikleri

L- 39 Savaş Uçağının Özellikleri Neler?

Suriye’de L- 39 tipi savaş uçağı düşürüldü. Bu olaydan sonra savaş uçağının özellikleri, kaç ülkede bu tipte savaş uçağının olduğu ve hangi ülkede kaç tane olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Suriye’de savaş uçağının düşürülmesinin ardından SU-24, L-39, F-16 savaş uçağı özellikleri vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde yaklaşık 30 ülkenin servisinde tam tamına 2800 uçak bulunmaktadır. L- 139 Alca tipi savaş uçağı yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilerek yapılmıştır. Yapılan bu savaş uçağı Albatros çok yönlü bir uçaktır. Temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu için hafif saldırı görevlerini de gerçekleştirebilme yeteneğine sahip bir savaş uçağıdır.