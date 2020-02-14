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Tablet seçerken nelere dikkat edilmelidir? En iyi tablet seçimi için öneriler

Tabletler teknolojinin insanlara sunduğu kolaylıklardan biridir. Peki tablet seçerken nelere dikkat edilmelidir? En iyi tablet seçimi için öneriler haberimizde.

14 Şubat 2020 Cuma 09:18
Tablet seçerken nelere dikkat edilmelidir? En iyi tablet seçimi için öneriler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik aletlerin sayısı giderek artmaya başladı. Teknolojinin sunduğu son imkanlardan biri de tabletlerdir. Tablet bilgisayarlar kolay taşınabilir özelliği sayesinde günlük hayatta insanlara büyük avantaj sağlıyor.

Son yıllarda kullanımı giderek artan tabletler birçok firma tarafından üretilmeye başladı. Birçok marka ve modelde tablet bulunmaktadır. Tablet seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işletim sistemidir.

İşletim sistemi

Tablet seçerken dikkat edilmesi gereken ilk nokta işletim sistemidir. Üç çeşit işletim sistemi bulunmaktadır. Bunlar; Android, İOS ve Windows’tur. Bu sistemlerden en çok tercih edileni Android işletim sistemidir.

Android işletim sisteminin en büyük özelliği birçok ücretsiz içeriğinin olmasıdır. Diğer sistemlere göre daha fazla içeriğin ücretsiz olarak sunulması Android işletim sistemli araçları bir adım öne çıkarıyor. Ancak Android sistemi seçerken eski sürümlü sistemlere dikkat etmek gerekiyor. Eski versiyonlu sistemler uygulamaların bazılarını çalıştırmayabilir. Şuan için en ideal versiyon Android 7 versiyondur.

RAM kapasitesi ve işlemci seçimi

Tablet alacakların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise RAM kapasitesidir. Tableti hangi alanda kullanırsanız kullanın RAM kullanım açısından çok önemlidir. RAM tabletin uygulamaları çalıştırma hızını doğrudan etkiler. Tablet alırken en az 2 GB RAM kapasitesinin olması idealdir. 2 GB RAM kapasitesinin yanında ise en az 4 çekirdekli işlemcisi olması gerekiyor. Bu iki özellikte olan tabletlerden ideal performansı almanız mümkündür.

Dikkat edilmesi gereken diğer özellikler

Tablet seçerken donanımsal özelliklerin yanı sıra tasarımda çok önemlidir. Tasarım özelliklerinden en önemlisi ekran boyutudur. İdeal bir tabletin en az 10 inç ekran boyutu olması gerekmektedir. Bu ekran boyutu kullanımı çok kolaylaştıracaktır. Bir diğer özellik ise hafızadır. İdeal bir tabletin en az 16 GB hafızası olması gerekmektedir. Ancak son çıkan modellerde microSD kartla hafıza arttırılabiliyor.

Son olarak bir tablet alırken dikkat edilmesi gereken nokta ise pil gücüdür. 10 inç ekran boyutu olan bir tablet için ideal güç 7000 mAh bataryalardır. 7000 mAh batarya gücü yaklaşık 20 saat kullanım süresi sağlamaktadır.

Son Güncelleme: 14.02.2020 09:18
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