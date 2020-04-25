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Tartışmalara rağmen Zoom rekora koşuyor!

Korona virüs salgını ile uzaktan çalışma ve eğitime geçtiğimiz günlerde yoğun kullanılan ve daha sonra hesap bilgilerinin çalınmasıyla gündeme gelen ve uzun süre tartışılan zoom programı herşeye rağmen kullanıcı sayısını katladı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 23:33
Tartışmalara rağmen Zoom rekora koşuyor!

Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle uzaktan çalışma ve eğitimde milyonlarca insan görüntülü ve aynı anda etkileşimli iletişim kurmak için zoom programını tercih etmişti.

Ancak daha sonra programı kullanan bir çok çalışan ,öğretmen ve öğrencinin bilgilerinin sanal alemde satıldığı iddialarından sonra büyük tartışmalar yaratmış ve bir grup kullanıcı tarafından terk edilmişti.Hatta Milli Eğitim Bakanılığı Zoom programı üzerinden yapılan derslerde görüntü açılmaması şartını koşmuştu.

Tüm bu tartışmaların odağı olması rağmen zoom programı kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

Zoom Nisan ayından bu yana kullanıcı sayısını yüze 50 artırdı.

Business Insider'da yer alan habere göre Zoom'un kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı.

9 yıl önce kurulan Zoom corona virüs salgınından önce 10 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.

Anahtar Kelimeler:
ZoomUzaktan Eğitim Programı
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