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Tasarım harikası Amazfıt X çıkış tarihi belli oldu

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Amazfit X çıkış tarihi belli oldu. Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri kullanımının artmasıyla kullanıcıların ilgisini çekebilmek için yeni tasarımlar geliştirilmeye devam ediyor.

26 Nisan 2020 Pazar 19:40
Tasarım harikası Amazfıt X çıkış tarihi belli oldu

Bilindiği üzere akıllı saatler her geçen gün hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Büyük telefon üreticilerinin akıllı saatleri olduğu gibi Indiegogo gibi kitlesel çalışmalar ile ortaya çıkan saatler de bulunuyor.

Tasarım harikası Amazfıt X çıkış tarihi belli oldu

Amazfit X satışa çıkıyor
Şaşırtan akıllı saat tasarımları gelmeye devam ediyor. Akıllı saat üreticisi Huami, daha önceden bazı bilgilerini paylaştığı  yeni akıllı saatinin çıkış tarihini de açıkladı. Saat, Indiegogo kitlesel fonlama üzerinde kendini gösterecek. 2008 yılında kurulan kitlesel fonlama sistemi farklı tasarımlı ürünlere ev sahipliği yapıyor.

Indiegogo üzerinde hazırlanan sayfada Amazfit X çıkış tarihi 28 Nisan olarak açıklandı. ABD’de oldukça ilgi gören bu sitenin, yeni akıllı saat için özel çalışma içinde olduğu görülüyor. Ayrıca hazırlanan sayfada yeni model hakkında bazı bilgileri de bizlere sunuyor.

Tasarım harikası Amazfıt X çıkış tarihi belli oldu

Özelliklere bakıldığında ilk olarak ekran tasarımı dikkat çekiyor. Yeni yeni akıllı saat oval bir yapıya sahip olacak. Bir bileklik kadar ince olan akıllı saatin, bilekliğe benzer görünümü olduğu görülüyor. 2.07 inç büyüklüğünde olan ekran Lityum ekran 92 derece kavise sahip.

AMOLED olak ekranda 326 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. 430 nit değerinde parlaklığa sahip olan ekran, 12.5 mm basmaya duyarlı butona sahip.

Tasarım harikası Amazfıt X çıkış tarihi belli oldu

Bunlarla birlikte telefonla eşleme yapılmasıyla birlikte uygulama bildirimleri saatte görünecek. Kalp ritmi takibi, aktif izleme modları, gizli buton ve kontrollere sahip olan saatin satış rakamları merakla bekleniyor.

Akıllı saat, kendisini 7 gün süreyle çalıştırma yeteneğine sahip 220 mAh batarya ile kullanıcılarla buluşacak.
 

Son Güncelleme: 26.04.2020 20:41
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YeniAmazfıtAkıllı SaatTasarım
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