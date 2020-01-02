Tek telefonda çift WhatsApp kullanılır mı, nasıl kullanılır?

Tek telefonda iki farklı Whatsapp hesabını kullanmak istiyor fakat nasıl yapacağınız hakkında bir fikriniz yoksa haberimizin içeriğine göz atın. İş ve kişisel hayatınızda size oldukça fayda sağlayacak olan çift Whatsapp hesabının nasıl kullanılacağına dair bilgiler.

TEK BİR TELEFONDA ÇİFT WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Akıllı telefonlar aracılığıyla mesajlaşma uygulaması dijital olarak bir iletişim söz konusu olduğu zaman hayatımızı kolaylaştıran ve vazgeçilmez bir parçası olmuştur. WhatsApp uygulamasının da öncelikli hedefi olan ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşmak, ilişkilerinizi daha güçlü hale getirmekti.

Fakat kimi zaman kullanıcılar, kişisel olarak mesajlaşma sırasında oldukları zaman iş arkadaşlarından veya çalışma yerinden birisini çevrimiçi olduğunda, statüyü paylaşırlarsa, bu iş yerindeki arkadaşları ile paylaşıldığından dolayı bir şeylerin onları rahatsız ettiği gerçeğini sevmeyen insanlar var. Sadece bir telefondan iki adet WhatsApp hesabına giriş yapmak istiyorsanız, bu tekniğin nasıl yapılacağını haberimizde bulabilirsiniz.

İki adet WhatsApp hesabına tek telefondan giriş yapmak için App cloning veya App twin adıyla bilinen özelliklere sahip Android akıllı telefon sahibi olmalısınız. Bu akıllı telefonlardan çoğu Samsung ve LG marka telefonlardan gelen bazı özelliklerle birlikte Çin menşeili telefonlardan da geliyor. Bu özelliğe sahip telefonunuz bulunuyorsa, ayrıca bir de telefonunuzda çift SIM kart yuvası olmalıdır.

İKİLİ WHATSAPP: BİR AKILLI TELEFONDA İKİ WHATSAPP HESABI NASIL KULLANILIR?

1. Adım: Google Play Store’dan WhatsApp‘ı yükleyin ve sonra birinciil numaranızı kaydedin

2. Adım: Zaten telefonunuzda çalışan bir WhatsApp hesabınız varsa, 1. adımı atlayın ve telefonunuzun ayarlarına gidin.

Adım 3: Dual App / Clone app / App Twin uygulamasına gidin ve üzerine dokunun.

Adım 4: Artık klonlanabilen uygulamaların bir listesini göreceksiniz, WhatsApp seçeneğine dokunun ve ardından kur’u seçin.

Adım 5 : İkinci WhatsApp hesabını ayarlayın ve ikincil uygulamayı açın.

Adım 6: WhatsApp’ın dosyalarınıza ve rehberinize erişmesine izin verirken Şimdi Kabul Et ve Devam et üzerine dokunun.

Adım 7: Şimdi, iletişim numaranızı kaydetmeniz istenecek. Sadece ikincil numaranızı eklemeyi unutmayın, sonra çift WhatsApp hesabını bir akıllı telefonda çalıştırabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda Çift Uygulama / Klon uygulaması / Uygulama İkiz uygulamalarından hiçbirisi yoksa, telefonunuzdan, iki WhatsApp hesabına giriş yapabilmek için, telefonunuzda bulunan Google Play mağazasına giriş yaparak Paralel Alan adlı üçüncü taraf bir uygulamayı indirerek yapabilirsiniz.