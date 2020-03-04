Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Sıfır cep telefonu alırken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Cep telefonunuzu aldıktan sonra muhakkak ne kadar para ödediğinize bağlı olarak performans özelliklerini de dikkate almanız gerekiyor.

Cep telefonu alırken nelere dikkat edilmelidir?

iPhone’da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cep telefonu satın alırken temel olarak Android ve IOS işletim sitemleri bulunuyor.

iPhone model akıllı telefon satın alırken ilk olarak parmak izi okuyucunun çalışıp çalışmadığını dikkate almalısınız. Kameraları kontrol edip dış kasa temizliğini inceleyin. Ardından iCloud hesabından çıkış yapılıp yapılmadığını inceleyin ve IMEI sorgulamalarında cihazın Türkiye kayıtlı olduğuna dikkat edin.

Android’de dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Android işletim sistemli akıllı telefon satın alacaksanız öncelikle dış kasa temizliğini inceleyin. Kamerayı, cihazın sesini, parmak izi okuyucuyu ve ses açma-kapama gibi tuşları deneyin. IMEI adresini sorgulayın ve cihazın Türkiye kayıtlı olup olmadığını görün.