betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında araştırma yapanlar için telefon alırken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte sıfır Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefon satın alırken dikkat etmeniz gerekenler.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:48
Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Sıfır cep telefonu alırken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Cep telefonunuzu aldıktan sonra muhakkak ne kadar para ödediğinize bağlı olarak performans özelliklerini de dikkate almanız gerekiyor.

Cep telefonu alırken nelere dikkat edilmelidir?

Cep telefonu satın alırken temel olarak Android ve IOS işletim sitemleri bulunuyor.

iPhone’da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

iPhone model akıllı telefon satın alırken ilk olarak parmak izi okuyucunun çalışıp çalışmadığını dikkate almalısınız. Kameraları kontrol edip dış kasa temizliğini inceleyin. Ardından iCloud hesabından çıkış yapılıp yapılmadığını inceleyin ve IMEI sorgulamalarında cihazın Türkiye kayıtlı olduğuna dikkat edin.

Android’de dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Android işletim sistemli akıllı telefon satın alacaksanız öncelikle dış kasa temizliğini inceleyin. Kamerayı, cihazın sesini, parmak izi okuyucuyu ve ses açma-kapama gibi tuşları deneyin. IMEI adresini sorgulayın ve cihazın Türkiye kayıtlı olup olmadığını görün.

Son Güncelleme: 04.03.2020 19:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell'de üst düzey değişim! 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ayrıldı
Turkcell'de üst düzey değişim! 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ayrıldı
Twitter'a 24 saatlik tweet özelliği geliyor
Twitter'a 24 saatlik tweet özelliği geliyor
PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.