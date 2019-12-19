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Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler

Her an yanımızda olan telefonumuzun başına gelebilecek kazalardan birisi telefonu suya düşürmek olarak karşımıza çıkıyor. Telefonunuzu suya düşürmeniz durumunda en kısa sürede neler yapılmalı haberimizde sizler için detaylarıyla anlattık. İşte suya düşen telefonu kurtarmak için yapılması gerekenler..

19 Aralık 2019 Perşembe 20:20
Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler

Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da telefonu suya düşürme riski mevcut. Yağmurlu karlı havalarda cebinizden telefonun düşmesi ıslanarak bozulmasına neden olabilir. Ancak en kısa sürede telefonu kurtaracak adımları uygulayarak telefonunuzu eski haline getirmek mümkün olabilir.

Son yıllarda giderek artan su geçirmez telefonlar bir yana dursun henüz herkesin sahip olabildiği bir teknoloji değil. Bu sebeple suyla temas eden telefonlar bozulmayla karşı karşıya kalabiliyor. Telefonunuzun suya düşmesi durumunda ilk öncelikle telefonunuzu sudan çıkarmalısınız ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar iyi olmuş olur.

Suya Düşen Telefona Yapılmaması Gerekenler

Telefonu açmayın,  elektrikle temas etmemesi açısından şarja takmayın ve tuşlarına dokunmayın.

Saç kurutma makinesi ya da üflemek gibi teknikleri uygulamayın.

Telefonunuzu ısıdan uzak tutun.

Suya Düşen Telefona Ne Yapılabilir ?

Telefonunuzun arka kapağının arkasındaki parçalarını çıkartarak bir havlu yardımıyla kurulayın.

Havlu ile kurulayamadığınız bölgeler için küçük bir süpürge yardımıyla telefonunuzun içine kaçmış suyu çekmeye çalışın.

Bu aşamadan sonra telefonunuzu kurutmak için pirincin içine koyabilirsiniz. Pirinç içindeki suyu çekerek telefonunuzu kurutma özelliğine sahiptir.

Pirinç dışında bir yöntem olarak karşımıza silika jel çıkıyor. Yeni alınan birçok ürünün içinden çıkan silika jel, ürünlerin nemlenerek zarar görmesini engellemek amacıyla koyuluyor. Pirinçten daha etkili olan silika jeli telefonunuzun yanına koyarak daha iyi bir sonuç alabilirsiniz.

silika jel ile ilgili görsel sonucu

1-2 gün sonra silika jel ya da pirinçte beklettiğiniz telefonunuzu açın, ses ve mikrofonlarını deneyin. Olumlu sonuç alamadıysanız telefonunuzu bir servise götürmeniz gerekmektedir.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:20
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