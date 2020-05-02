Telefonun hoparlöründen ses gelmeme sorunu Telefon hoparlörü ve mikrofonu nasıl temizlenir?

Telefonlar günlük yaşantıda insanların belik de en fazla kullandığı ve etkileşim içerisinde bulunduğu teknolojik aletlerden bir tanesidir. ancak gerek çok kullanımdan dolayı gerekse zamanla tozlanmasından dolayı telefonların hoparlörlerinden bazen ses gelmemektedir. Böyle durumlarda hoparlör bozuldu demeden önce gerekli temizliklerin yapılması gerekir. Eğer temizlik sonrasında halen ses gelmiyorsa işte o zaman hoparlörler bozulmuş denilebilir. Hoparlörlerden ses gelmemesi için bazı durumların yaşanmış olması gerekir. Telefonun hoparlöründe yaşanan sıkıntıların en fazla karşılaşınları ise şu şekildedir,

Hoparlörlerin kirlenmesi

Telefon kullanıcıları tarafından en sık yaşanan sorunlardan bir tanesi olan hoparlörlerin kirlenmesi durumu toz taneciklerinin sesi iletmeye yarayan iletken parçalar üzerine yerleşmesi ve buraların iletkenliğini azaltması sonrasında yaşanabilmektedir. Telefon uzmanları tarafından çok tavsiye edilmese de kürdan, diş fırçası gibi temizlik malzemeleri ile telefonunuzun hoparlör girişlerini temizleyebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki hassas olan parçalara yanlış bir temas başka sorunları da beraberinde getirebilir.

Hoparlör soketinin çıkması veya kirlenmesi

Bu sorun genelde düşürme veya çarpma durumlarında ortaya çıkabilmektedir. Telefonu yere düşürdüğünüzde veya bir yere sert bir şekilde çarptığınızda telefonun hoparlör soketi yerinden oynayabilir ve ses gelmeme sorunları ortaya çıkabilir. Aynı zamanda uzun süre kullanılan telefonlarda toz ve pamukçuklar hoparlör koketinde bazı temasızlıklara yol açabilmektedir. Bu durumda telefonu evde kendi başınıza halletmeniz zor olacağı için bir telefoncuya götürerek küçük ücretler karşılığında telefonunuzu tamir ettirebilirsiniz.

Hoparlörün bozulması

Yazılım sorunları

Bu durum telefonun hoparlör ömrünün dolmuş olması ile karşılaşılacak bir durumdur. Zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak eskiyen ve deforme ola hoparlör girişleri bozulabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında telefoncuya gitmenizde fayda vardır. Çünkü telefon hoparlörü değişimleri evde kendi başınıza yapılması zor işlemler arasında görünmektedir.

Yazılım sorunları ile karşılaşmak telefon kullanıcılarının nadiren başına gelen bir durum da olsa yinede yaşanabilen bir durumdur. Yazılım sorunlarında telefonun güncellemeleri ile hoparlör girişi ve iletken parçalar arasında yaşanan temassızlıklar ses gelme veya ses gitme sorunlarına yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda her ne olursa olsun telefonculara gitmek yerine telefonu servise göndermeniz gerekmektedir. serviste gerekli işlemler yapılarak telefonunuz eski haline getirilebilir ve güvenli bir şekilde elinize ulaşabilmektedir.

Ne yapılabilir?

Yapılacaklara bakıldığında aslında ilk olarak sorunun kaynağı bulunmalıdır. Sorun eğer kendi başınıza evde halledebileceğiniz bir problem ise gerekli malzemeler ile sorunu halledebilirsiniz. Eğer evde kendi başınıza halledemeyeceğiniz bir sorunla karı karşıya kalırsanız telefoncular ve servisler size yardımcı olacaktır.

Yaşama dair her şey hakkında ayrıntılı haberler için Haberport mobil uygulamasını telefonuna şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Hiçbir haberden geri kalmamak istiyorsan, sen de katıl aramıza! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!



