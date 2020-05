Telegram, Google Play Store'a 500 milyon kez indirilme barajını geçti

WhatsApp ve Skype’ye karşı ayakta kalmayı başaran Telegram, başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Google Play Store, ‘’Telegram indirme sayısı’’ başlığı altında yayınlamış olduğu istatistikle pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı.

İndirme sayısında kendini aştı

2 hafta önce elde ettiği kullanıcı sayısı rekorunu bir defa daha kırmayı başaran Telegram, kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Pavel Durov’un gerçekleştirdiği hizmetin geleceği parlak görünürken, uçtan uca şifreleme altyapısıyla büyük bir ilgi görüyor.

Rusya merkezli Telegram, uçtan uca şifreleme altyapısıyla ilgileri çekmeyi başarırken, Google Play Store’un yayınlamış olduğu bilgilere göre ilk kez 500 milyon indirme barajını geçti. Pavel Durov liderliğinde büyümesini sürdüren Telegram, Rusya’nın sosyal medya platformları arasında yer alan VK’nın da kurucusudur.

Tam ismi Vkontakte VK, günlük 1.5 milyon kullanıcıya sahipken bu çerçevede VK kullanıcılarına da Telegram kullanması tavsiye ediliyor.

Sıcak haberler her an telefonunda! Gündemin nabzını beraber tutalım istiyorsan uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un sıcak haberlerini her an görmek için, bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et