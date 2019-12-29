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Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi

Günümüzde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a dişli bir rakip daha çıktı. Telegram son zamanlarda kullanıcılar tarafından tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi. Peki Telegram uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte kullanıcıların son zamanlardaki gözdesi Telegram özellikleri ve kullanım rehberi hakkındaki detaylar…

29 Aralık 2019 Pazar 04:43
Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi

Telegram, hızlı ve oldukça güvenli olarak nitelendirilen bir mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça basit bir arayüzü bulunan uygulama son dönemde pek çok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Diğer yandan uygulamanın kullanılabilmesi için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

Rus programcı Pavel Durov tarafından 2013 senesinde ortaya konan Telegram uygulaması, çoklu platform desteği ile beraber güvenli bir mesajlaşma deneyimi de sunmaktadır. Uygulama kapsamında sesli ve görüntülü mesajlaşma da yapılabilmektedir. Uygulama 100 milyon kullanıcıdan daha çok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi ile ilgili görsel sonucu

 Telegram Kimler İçin Ortaya Kondu?

Telegram uygulaması anında mesajlaşmak ve güvenli bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmek isteyen tüm kullanıcılar için ortaya konmuştur. Bu uygulama yerine göre iş için yerine göre öğrenciler için yerine göre ise eğlence için kullanılabilmektedir. Uygulama bilgisayarlar üzerinden de kullanılabildiğinden kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Telegram Uygulamasının Özellikleri

  • Görüntülü ve sesli mesajlaşma imkanı
  • Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilme kolaylığı
  • Kimse tarafından görüntülenemeyecek gizli sohbet özelliği
  • Telefon numarası ile kayıt olma şansı
  • Kullanıcı adı ile görüşme özelliği
  • Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği
  • Mesajların üçüncü taraflara iletilmesine engel konması özelliği
  • Mesajların bir süre sonra kendini silmesi özelliği
  • Mesajların süreli gönderilmesi halinde belirlenen süre sonunda kendiliğinden silinmesi
  • Son görülme özelliğinin kapatılabiliyor olması
  • Ekran görüntüsü alındığında görüntü sahibine bildirim gönderme özelliği

Telegram Uygulamasının WhatsApp’tan Farkları Nelerdir?

Telegram uygulamasının dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp’tan en büyük farkı bulut tabanlı mesajlaşma imkanı sunuyor olmasıdır. Bu özellik ile mesajlar aynı anda birçok farklı platformdan görüntülenebilmektedir.

Diğer bir fark olarak ise Telegram uygulamasının WhatsApp’a göre çok daha hızlı ve güvenilir olduğu görülmektedir. Ayrıca Telegram sonsuza kadar ücretsiz kalacağının ve reklam yayınlamayacağının da garantisini vermiştir.

Telegram Hangi Cihazlarda Kullanılabilmekte?

  • Tüm akıllı telefonlar
  • Tüm tabletler
  • Tüm bilgisayarlar
  • İOS 6 ve üstü işletim sistemlerinde
  • Android 4.1 ve üstü işletim sistemlerinde
  • Windows Phone işletim sisteminde
  • Windows bilgisayarların tümünde
  • OSX bilgisayarların tümünde
  • Linux bilgisayarların tümünde

Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi ile ilgili görsel sonucu

Telegram Nasıl Kullanılır?

Telegram uygulaması indirildiğinde telefon rehberinde yer alan ve uygulamayı cihazına indirmiş olan herkesin numaraları görülmektedir. Bu uygulamaya sahip olan herkes birbirlerinin isimlerini aratarak sesli, görüntülü ya da mesaj yolu ile iletişime geçebilirler.

Uygulamanın indirilmesi için mobil marketlere girilmesi ve Telegram yazılması yeterli olmaktadır. Uygulama ilk açıldığında kişisel telefon numarasının girilmesi talep edilecektir. Sonrasında uygulama sorunsuz şekilde kullanılmaya başlanabilmektedir.

Ayrıca uygulamaya girilmesi ardından menü üzerinde yer alan arkadaşını davet et seçeneği aracılığı ile arkadaşların Telegram uygulamasını indirmek için davet bağlantısı almaları sağlanabilir.

Son Güncelleme: 29.12.2019 04:43
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