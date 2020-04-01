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Televizyonlar değişiyor eskiler tarihe karışacak

Koronavirüs'ün tüm Dünya'yı etkisine aldığı şu günlerde teknoloji gelişmeye devam ediyor, yeni model televizyonlar herkesi şaşırtacak özelliklerde olacak.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:34
Televizyonlar değişiyor eskiler tarihe karışacak

Çin merkezli Huawei,sessiz sedasız çalışmalarına devam ederken yeni teknoloji televizyonları ile kullanıcıları şaşırtacak özelliklerde televizyonları ile podyuma çıkmaya hazırlanıyor.Vision serisi televizyonlarını 8 Nisan'da yapılacak etkinlik ile kullanıcılarının incelemesine sunmayı planlıyor. Yeni model TV'nin kullanıcıların kullanmadıkları zaman konsolun içinde kaybolduğu görünüyor, kullanıcılar TV'lerini kullanmadıklarında ekranlarını konsolun içerisinde kaybedebilecek. İnce çerçeveli tasarımı ile dikkat çeken yeni model TV, 120 Hz tazeleme oranı ile 4Kçözünürlük desteği sunuyor. 85 inç büuüklüğe sahip olması beklenen ürünün, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor olacak. Ürünün piyasaya çıkış fiyatı 1600 dolardan satışa çıkması bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:
HuaweiDeğişimTeknolojiTVYeni Model
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