İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Telifsiz müzik için internet siteleri

Sosyal medyada video paylaşan kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri telifsiz müzik oluyor. Videolara eklenen telifsiz müzik nedeniyle video kaldırılabilir, hesabınız kapatılabilir ya da telif hakkı nedeniyle davalık olabilirsiniz. Sizler için telifsiz müzik için internet sitelerine haberimizde yer verdik.

03 Mayıs 2020 Pazar 15:31
Telifsiz müzik için internet siteleri

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanılan müzik oldukça önemlidir. Bu videolarda telifsiz müzik kullanmak gerekiyor. Instagram, Facebook ve Youtube gibi platformlar telif hakkı konusunda çok katı kurallar uygulamaktadır. Telif hakkı olmayan müzik kullandığınızda videonuz kaldırılabilir, hesabınız kapatılabilir hatta durum hukuki boyuta bile ulaşabilir. Sizin için telifsiz müzik bulabileceğiniz 9 web sitesini sıraladık.

Telifsiz müzik için intenet siteleri

-

Audioblocks

-Premium Beat

-Musicbed

-Envato Elements

-FyrFly

-Epidemic Sound

-Soundstripe

-Audiojungle

-Artlist.io

Audioblocks

Videoblock şirketinin müzik indirme programı olan Audioblocks ile daha geleneksel tarzda müzikler bulabilirsiniz. Basit bir arayüze sahip olan sitede country müzikler ve doğa üzerine ses efektleri yer alıyor. Audioblocks’un yıllık abonelik ücreti 127 Euro olarak belirlenmiş.

Premium Beat

Shutterstock’un sahibi olduğu Premium Beat, telifsiz müzikler ve profesyonel video editörleri için büyük bir arşive sahip. Sitede yer alan müzikler profesyonel yapımlar olduğu için bir şarkının ücreti 49 Dolardan başlıyor.

Musicbed

Musicbed, kullanıcılarına yüksek kalitede müzikler sunuyor. Diğer sitelere göre daha sınırlı bir arşive sahip olan Musicbed’de mutlaka kendinize göre bir şarkı bulacaksınız. Genellikle film yapımcılarına hitap eden sitenin aylık abonelik ücreti 9 Dolar ile 89 Dolar arasında değişiyor.

Envato Elements

Envato Elements, en büyük telifsiz müzik arşivine sahip olan web sitelerinden biri. Sitede 2,3 milyon adete kadar telifsiz müzik ve ses efekti indirebilirsiniz. Aylık abonelik ücreti ise 16.50 Dolar olarak belirlenmiş.

FyrFly

Daha önce Songfreedom ismiyle hizmet veren platform, kısa bir süre önce adını FyrFly olarak güncelledi. Bob Dylan, Maroon 5 gibi ünlü isimlerinde şarkılarının bulunduğu site ‘’Sanatçıları destekleyen sanatçılar’’ mottosuyla çalışıyor. FyrFly’ın aylık abonelik ücreti ise 60 Dolar.

Epidemic Sound

Epidemic Sound, birçok youtuber tarafından en fazla kullanılan müzik indirme platformlarından biri. Sitede 30 bini aşkın müzik ve 60 binden fazla ses efekti bulabilirsiniz. Sitenin abonelik ücreti Youtube takipçi sayınıza göre 13 Euro ile 125 arasında değişiyor.

Soundstripe

Soundstripe’de en yüksek kalitedeki telifsiz müziklere ulaşabilirsiniz. Arşivine her ay 250 adet yeni müzikler ekleniyor. Amazon, Microsoft ve Tesla gibi şirketlerinde desteklediği platformun yıllık abonelik ücreti 115 Dolar.

Audiohungle

Audiojungle ile birçok müzisyen ve ses mühendisi tarafından oluşturulmuş 1 milyondan fazla telifsiz müziğe ulaşabilirsiniz. Sitede 1 dolardan başlayan ücretler karşılığında müzik ya da ses efekti alabilir bunun yerine sabit bir abonelik tercih ederek telifsiz müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

Artlist.io

Telifsiz müzik dünyasına yeni katılan Artlist.io, basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Gelişmiş filtrele sayesinde aradığınız müziği anında bulabilirsiniz. Sitenin aylık aboneli ücreti 16.60 Euro olarak belirlenmiş.

 

 

Yurtiçinden ve yurtdışından tüm haberler, tüm ayrıntılarıyla anında telefonunda! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Hiçbir haberden geri kalmak istemiyorsan, hadi sen de şimdi Facebook grubumuza katıl, gündemi her an takip et!>>>Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 03.05.2020 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savaş uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak
Milli Savaş uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Açık Kapı yardım başvuru takibi nasıl yapılır? Açık Kapı yardımı çıktı mı, başvurusu nasıl yapılır?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
WhatsApp kaç kişi aynı anda görüntülü konuşma yapabilir?
Acil gelir belgesiz 25.000 TL ihtiyacım var. Acil gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
Bedelli askerlik için yeni sistem! Korona salgını nedeni ile bedelli askerlikte uzaktan eğitime geçilmesi düşünülüyor
Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Survivor 2020 67. Bölüm tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Survivor 3 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Eleme adayı kim oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.