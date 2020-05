Telifsiz müzik için internet siteleri

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanılan müzik oldukça önemlidir. Bu videolarda telifsiz müzik kullanmak gerekiyor. Instagram, Facebook ve Youtube gibi platformlar telif hakkı konusunda çok katı kurallar uygulamaktadır. Telif hakkı olmayan müzik kullandığınızda videonuz kaldırılabilir, hesabınız kapatılabilir hatta durum hukuki boyuta bile ulaşabilir. Sizin için telifsiz müzik bulabileceğiniz 9 web sitesini sıraladık.

Telifsiz müzik için intenet siteleri

-

Audioblocks

-Premium Beat

-Musicbed

-Envato Elements

-FyrFly

-Epidemic Sound

-Soundstripe

-Audiojungle

-Artlist.io

Audioblocks

Videoblock şirketinin müzik indirme programı olan Audioblocks ile daha geleneksel tarzda müzikler bulabilirsiniz. Basit bir arayüze sahip olan sitede country müzikler ve doğa üzerine ses efektleri yer alıyor. Audioblocks’un yıllık abonelik ücreti 127 Euro olarak belirlenmiş.

Premium Beat

Musicbed

Shutterstock’un sahibi olduğu Premium Beat, telifsiz müzikler ve profesyonel video editörleri için büyük bir arşive sahip. Sitede yer alan müzikler profesyonel yapımlar olduğu için bir şarkının ücreti 49 Dolardan başlıyor.

Musicbed, kullanıcılarına yüksek kalitede müzikler sunuyor. Diğer sitelere göre daha sınırlı bir arşive sahip olan Musicbed’de mutlaka kendinize göre bir şarkı bulacaksınız. Genellikle film yapımcılarına hitap eden sitenin aylık abonelik ücreti 9 Dolar ile 89 Dolar arasında değişiyor.

Envato Elements

Envato Elements, en büyük telifsiz müzik arşivine sahip olan web sitelerinden biri. Sitede 2,3 milyon adete kadar telifsiz müzik ve ses efekti indirebilirsiniz. Aylık abonelik ücreti ise 16.50 Dolar olarak belirlenmiş.

FyrFly

Daha önce Songfreedom ismiyle hizmet veren platform, kısa bir süre önce adını FyrFly olarak güncelledi. Bob Dylan, Maroon 5 gibi ünlü isimlerinde şarkılarının bulunduğu site ‘’Sanatçıları destekleyen sanatçılar’’ mottosuyla çalışıyor. FyrFly’ın aylık abonelik ücreti ise 60 Dolar.

Epidemic Sound

Epidemic Sound, birçok youtuber tarafından en fazla kullanılan müzik indirme platformlarından biri. Sitede 30 bini aşkın müzik ve 60 binden fazla ses efekti bulabilirsiniz. Sitenin abonelik ücreti Youtube takipçi sayınıza göre 13 Euro ile 125 arasında değişiyor.

Soundstripe

Soundstripe’de en yüksek kalitedeki telifsiz müziklere ulaşabilirsiniz. Arşivine her ay 250 adet yeni müzikler ekleniyor. Amazon, Microsoft ve Tesla gibi şirketlerinde desteklediği platformun yıllık abonelik ücreti 115 Dolar.

Audiohungle

Audiojungle ile birçok müzisyen ve ses mühendisi tarafından oluşturulmuş 1 milyondan fazla telifsiz müziğe ulaşabilirsiniz. Sitede 1 dolardan başlayan ücretler karşılığında müzik ya da ses efekti alabilir bunun yerine sabit bir abonelik tercih ederek telifsiz müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

Artlist.io

Telifsiz müzik dünyasına yeni katılan Artlist.io, basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Gelişmiş filtrele sayesinde aradığınız müziği anında bulabilirsiniz. Sitenin aylık aboneli ücreti 16.60 Euro olarak belirlenmiş.

