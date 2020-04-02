TikTok'a rakip, Youtube Shorts geliyor

'u yakın markaja almış olan Google'nin,uygulamayı yakından takip etmesinin nedeni YouTube'yi TikTok gibi kullanmamızı sağlayacak bir özelliği hayata geçirmek üzere olduğu ortaya çıktı. Google,adında bir özellik eklemeye hazırlanıyor, gelen bilgilere göre TikTok'ta olduğu gibi kısa veli videolar yer alacak, YouTUbe Shorts müzeiklerde YouTube'nin kütüphanesini kullanacak,ve TikTok'ta olduğu gibi kullanıcıların yüklemiş olduğu videolar listelenerek izlemeye sunulacak. YouTube Shorts'un 2020 yılı içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.