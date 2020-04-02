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TikTok'a rakip, Youtube Shorts geliyor

Günümüzün popüler uygulamalarından TikTok, popüleritesini müzikli videolara borçlu bu durum sadece kullanıcıların değil teknoloji devi Google'nin de dikkatini çekmiş durumda.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:37
TikTok'a rakip, Youtube Shorts geliyor

TikTok'u yakın markaja almış olan Google'nin,uygulamayı yakından takip etmesinin nedeni YouTube'yi TikTok gibi kullanmamızı sağlayacak bir özelliği hayata geçirmek üzere olduğu ortaya çıktı. Google, YouTube Shorts adında bir özellik eklemeye hazırlanıyor, gelen bilgilere göre TikTok'ta olduğu gibi kısa ve müzikli videolar yer alacak, YouTUbe Shorts müzeiklerde YouTube'nin kütüphanesini kullanacak,ve TikTok'ta olduğu gibi kullanıcıların yüklemiş olduğu videolar listelenerek izlemeye sunulacak. YouTube Shorts'un 2020 yılı içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.

Son Güncelleme: 02.04.2020 14:00
Anahtar Kelimeler:
VideoTiktokYouYubeRakipYouTube ShortsMüzik
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