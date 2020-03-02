Tinder’a güvenlik önlemi olarak Panik Butonu geliyor!

Kişilerin yeni arkadaşlar edinmesini sağlayan uygulamalardan birisi olan Tinder’a yeni bir özellik eklendi. Tinder yeni getirilen bu özellik ile uygulamanın güvenliğini yükseltmeyi hedefliyor. Tinder’a getirilen panik butonu ile kullanıcılar acil durumlarda güvenliğini sağlayabilecek.

Uygulamanın asıl amacı sağa kaydırarak beğendiği kişilerle tanışarak görüşmelerini sağlamak. Her iki kişinin de sağa kaydırması halinde kişiler eşleşiyor ve tanışabiliyorlar. Bu uygulama ile tanışıp görüşen kişilerin güvenliklerini sağlamak için oluşturulan panik butonunun kullanımı ise kişinin kendini rahatsı veya güvende hissetmediği durumlarda basması amacıyla geliştirildi.

Tinder’a Yapay Zeka Özelliği

Panik butonunun yanı sıra yine kullanıcıların güvenliğini sağlamak için fotoğraf doğrulama, konum izleme gibi özellikler de uygulamaya dahil edildi. Kişilerin kendilerini rahatsız hissettikleri durumlarda panik butonuna basmaları otomatik olarak Polise gidecek bir bildirim oluşturacak. Polisle tinderin iş birliğiyle gerçekleşecek durumda kendini tehdit altında hisseden kişinin konumu polis ile paylaşılacak.

Tinder’a gelen özelliklerden biri olan fotoğraf doğrulama özelliğini yapay zeka üstlenecek. Fotoğraf doğrulama amacı ile gönderilen fotoğraflar yapay zeka tarafından denetlenecek. Fotoğraflarının gerçek olmadığı tespit edilen profiller ise kapatılacak. Tinder’ getirilen tüm özelliklerin asıl sebebi kullanıcıların tanıştıkları ve görüştükleri insanlara karşı güvenliklerinin sağlanması ve şiddet ve cinsel saldırı olaylarının önüne geçilmesi.

Peki Tinder Nedir?

Tinder kişilerin birbiri ile tanışmalarını sağlayan bir arkadaşlık uygulamasıdır. Kişiler beğendikleri kişileri sağa kaydırırken beğenmediklerini sola kaydırır. İki kişinin de sağa kaydırması halinde eşleşirler ve bundan sonra mesajlaşabilmektedirler. Bu mesajlar Tinder tarafından korunmaktadır. Mesajlaşıp tanışan insanların görüşmeleri halinde herhangi bir sorun yaşamamaları adına panik butonu bulunmaktadır.