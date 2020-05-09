Tony Stark'ın kullandığı 2021 Audi e-tron GT yolda görüntülendi!

Audi üretime hazır durumda!

Los Angeles Otomobil Fuarı’nda konsept araç katogorisinde tanıtılan 2021 Audi e-tron GT, neredeyse üretime hazır durumda. Son zamanlarda sık sık test edilen e-tron GT, Los Angeles’da yaptığı şovunda olduğu kadar havalı görünüyor.

Model, Audi’nin Global pazarlama planının bir projesi olarak Marvel’in Avengers: Endgame filminde boy gösterdi. Filmde milyarder süper kahraman Tony Stark, e-tron GT konseptini tek bir sahnede kullanıyor.

Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacak

2021 e-tron GT, Porsche Taycan ile aynı platform üzerinden geliştiriliyor. Şasi tarafında sağlıklı performans verileriyle karşılaşılması bekleniyor. Her ne kadar iki model de aynı platform üzerinde şekillense de Taycan, e-tron GT’den daha hızlı olacak. Burada Audi’nin öne çıkan özelliği ise e-tron GT, Taycan’a göre daha uzun bir menzile sahip olacak.

Audi, son zamanlarda e-tron GT’ye ait yeni teknik bilgiler paylaşmaya başladı. Audi’nin Qattro dört tekerlekten çekiş sistemi ile eşleştirdiği e-tron GT, Ironman’e layık olacak 590 beygir elektrik gücü üretecek. 0’dan 100 kilometre hıza 3.5 saniyede çıkacak e-tron GT, 400 kilometre menzile sahip olacak.

2021 Audi e-tron GT kablolu olarak veya Audi’nin geliştirdiği Audi Wireless Charging sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebilecek şekilde tasarlandı. Piller kablolu olarak şarj edilmesi durumunda 20 dakikada yüzde 80 şarj olabilecek durumda. Otomobil bu şarj ile 320 kilometre menzile sahip olacağı belirtildi. Otomobilin içerisinde de geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak, üretilecek otomobilin sürdürülebilir karakterini korumak hedefleniyor.

Audi e-tron GT’nin bu yılın ilerleyen aylarında üretim bandından çıkması bekleniyor. Bununla birlikte 2021’in ilk aylarında bayilerde boy göstermeye başlayacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak yurt dışında 100-125.000 dolar aralığında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.