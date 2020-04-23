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Toyota Yaris Cross tasarımı ve özellikleri tanıtıldı

Toyota yen Yaris Cross modellerinin tanıtımını dijital olarak yaptı. Tanıtımın ardından Yaris Cross’ların tasarımı ve özellikleri açığa çıktı.

23 Nisan 2020 Perşembe 22:31
Toyota Yaris Cross tasarımı ve özellikleri tanıtıldı

Toyota 2021 model Yaris Cross’ları dijital bir tanıtım etkinliği düzenleyerek görücüye çıkardı. Bu tanıtımın ardından Yaris Cross modellerinin özellikleri de belli oldu. B-SUV segmentinde gelecek olan Yariss Cross hem dünyada hem de Türkiye’de fazlasıyla ilgi görüyor.

Toyota Yaris Cross Özellikleri

Toyora Yaris Cross modellerinin ilk dikkat çeken özelliği far tasarımı ve ızgarasındaki elmas motifleri oldu. Sis farlarının aşağıda yer aldığı modelin yerden yüksek oluşu da güçlü olduğuna işaret ediyor. Aracın arka tarafındaki LED stop lambaları ise yatay şekilde duruyor. Bu da aracın arkadan bakıldığında oldukça geniş gözükmesini sağlıyor.

Yaris Cross modellerinin genişliği 1.765 milimetre, uzunluğu ise 4.180 milimetredir. Aracın yüksekliği ise 1.560 milimetre olarak belirlendi. AWD – i dört çeker teknolojisiyle donatılan Yariss Cross modellerinin hibrit motora sahip olanları da piyasaya sürülecek. 1.5 litrelik benzinli motor elektrikli motor ile birlikte çalışacak ve sonuç olarak 116 beygir güç açığa çıkacak.

Güvenlik özelliklerine Toyota Safety Sense ile gelen Yaris Cross’ta direksiyon yardımı ve otomatik frenleme gibi güvenlik standartları bulunuyor. Toyota Yaris Cross modelleri gelecek yıl yaz aylarında galerilerdeki yerini alacak. Ayrıca henüz yeni modellerini fiyatıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

 

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Son Güncelleme: 23.04.2020 22:31
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