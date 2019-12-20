TR uzantılı alan adları ne olacak? Nic.tr'den resmi açıklama

ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde aldığı bir kararla “.tr” uzantılı alan ismi için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’na vermişti. Bu kararın ardından “.tr” uzantısıyla ilgili bütün yetkiler BTK’ya geçti. Bu kararın ardından 23 Aralık 2019 tarihinden sonraki 3 aylık süreçte yetkili kayıt operatörlerine transferler yapılacak.
ODTÜ’den bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada 21 Aralık 2018 yılında imzalanan bir kararla “.tr” Kayıt otoritesi yetkisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na verildiği belirtildi. ODTÜ ile BTK arasında imzalanan anlaşmaya göre Nic.TR sisteminin kapatılması ve .tr Ağ Bilgi Sistemi’nin hayata geçmesi gerekmektedir.
ODTÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında IANA/ICANN'den aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin intenet bağlantısını sağlamıştır ve o günden bu yana, kendi personeli tarafından oluşturulan Nic.TR sistemi ile ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis ve işlemlerini başarı ile yönetmiştir.
ODTÜ / Nic.TR ".tr" Alan Adları Yönetimi yetkisini BTK'ya devretmekle birlikte, 20 yıldan fazla süredir yürütmekte olduğu Kayıt Operatörü işlevini TRABİS faaliyete geçene kadar sürdürecektir. Bu amaçla yine ODTÜ şemsiyesi altında ve %100 ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ-GV) sahipliğinde, ODTÜ GV BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (METUnic) kurulmuştur. İntenet Alan Adları Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince BTK tarafından kayıt kuruluşları belirlenecektir. METUnic, bu kapsamda TRABİS'in faaliyete başlaması ile birlikte ilgili mevzuata uyumlu bir şekilde hizmet verecektir.
23 Aralık 2019 tarihinde Nic.TR tarafından yönetilmekte olan ".tr" uzantılı alan adları (sistemde yetkili olarak tanımlanmış kullanıcılarımızın onayı ile) METUnic'e veya diğer Kayıt Operatörlerimize aktarılabilecektir. Aktarım sistemi ile ilgili detaylı bilgi aktarım devreye girdiğinde sayfamız üzerinden duyurulacaktır.
www.nic.tr sayfası üzerinden yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemleri de en geç 3 (üç) ay içinde durdurulacaktır. Bu nedenle, özellikle yenileme süresi yaklaşmış olan alan adı yetkililerinin aktarım sürecini hızla tamamlamaları önerilmektedir.
Saygılarımızla,