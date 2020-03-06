TSK HİSAR hava savunma sistemi nedir? HİSAR savunma sistemi özellikleri

HİSAR ailesinin alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A, 15 km menzil içinde çalışabiliyor ve 5 kilometre irtifa katedebiliyor.

Hareketli birliklerin hava savunmasını gerçekleştirmek için kullanılan HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi, Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden meydana geliyor.

Hedefin tespit edilmesi, teşhis edilmesi ve takip edilmesi özellikleri olan HİSAR-A diğer yandan dost düşman tanıma sistemi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerini de kapsamında barındırıyor.

2019 senesinin Mart ayında HİSAR-A füze fırlatma sistemi üzerinden ilk kez dik yapılan atışta yüksek hızlı seyir halinde olan uçak %100 isabet ile vurulmuştu. Sonrasında yapılan angajman değişikliği ile füze havadaki ikinci hedefe gönderilerek bunda da başarı sağlanmıştı.

ASELSAN ve ROKETSAN’ın yerli ve milli bir şekilde ortaya koyduğu HİSAR-A, yapılan tüm testler sonucunda hedeflerini %100 başarılı şekilde buldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir HİSAR-A’nın seri üretime geçeceğini ifade etti.

HİSAR-A Tüm Özellikleri

Hisar-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi bulunmaktadır.

Minimum menzil: 2 km

Maksimum menzil: 15 km

Minimum irtifa: 30 metre

Maksimum irtifa: 5 km

HİSAR O Özellikleri

HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden meydana gelir.