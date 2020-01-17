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Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi

Türk bilim insanı Betül Kaçar, evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekiple birlikte NASA'ya dahil edildi. Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza atan bilim insanı Kaçar bu başarısını sosyal medya üzerinden duyurdu.

17 Ocak 2020 Cuma 19:10
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi

Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında görev yapan ve bu alanda çalışmalar yürüten Türk bilim insanı Betül Kaçar, ekibiyle birlikte NASA'ya kabul edildi. NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için başvuruda bulunan ve ekibiyle birlikte kabul edildiğini öğrenen bilim insan Kaçar, mutlu haberi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. takipçileri ve kullanıcılar Kaçar'a tebriklerini iletirken bu başarının Türkiye'yi onurlandırıldığı belirtildi.

Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi

Astrobiyolog Betül Kaçar, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine “Cumhuriyet çocuğu” diye hitap edilmesinden mutluluk duyduğunu vurgulayan Kaçar, “Borcumuz biz kadınlara eğitim fırsatı ve eşitliği veren Cumhuriyet’e. Keşiflerimiz tüm insanlığıa hediye” notunu yayımladı.

Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi

BETÜL KAÇAR KİMDİR? 
  
Giresun doğumlu olan bilim insanı Betül Kaçar Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi aldı ve 20 yaşında ABD’ye yerleşti. Burada, Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışması yapan Kaçar, 2010 yılında Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 
  
Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Betül Kaçar, doktora sonrası çalışmalarıns ise NASA’da devam etti. 2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görevlerinde bulundu.
  
Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor. 

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