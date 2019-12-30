Türk Telekom 20 GB yeni yıl kampanyası!

Türk Telekom yeni yılda müşterilerini sevindirecek bir kampanya kararı aldı. Türk Telekom yılbaşında haftalık olarak 20 GB inteneti uygun fiyatlarla müşterilerine sunacak.

Türk Telekom Yeni Yıl 20 GB Kampanyası

Türk Telekom yeni yıla özel haftalık 20 GB intenet paketini 20 TL’den satışa sunacak. Bu kampanya 28.12.2018 ile 01.01.2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

Haftalık 20 GB intenet paketi sadece Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından alınabilecek. Bu kampanyadan Faturasız Ofis, Bayi, Katlayan, Standart, BİMcell, POCELL, Faturasız Pttcell, Kontrolü SEÇ Tarifeleri, Kontrollü Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeleri, data tarifeleri dışındaki bireysel müşteriler yararlanabilecek.

Kampanya 1 hafta kadar geçerli olacak ve süre içerisinde kullanmayan kişilerin dataları silinecektir. Bu kampanya yalnızca yurt içi kullanımlar için geçerli olacak. Haftalık 20 GB kampanyası başka müşterilere devredilmeyecek.

Kampanyanın devam ettiği sürede hat iptali yapan, numarasını başka operatöre taşıyan veya başka tarifeye geçen kişilerin hakları ortadan kalkacaktır.