Türk Telekom bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? İnternetten, çağrı merkezinden ve uygulama ile bakiye sorgulama

Türk Telekom bünyesindeki müşteriler bakiye sorgulama işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceklerini merak etmektedirler. Sorgulama işlemleri Türk Telekom’un resmi intenet sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

Uzun senelerdir müşterilerine en iyi imkanlar altında hizmet verme anlayışı ile hareket eden Türk Telekom online olarak intenet üzerinden de başarılı şekilde hizmetlerini sunmaktadır. Türk Telekom’un intenet üzerinden sunduğu imkanlar kapsamında müşterilere bakiye sorgulama ve yükleme hizmetleri de sunulmaktadır.

Türk Telekom Bakiye Sorgulama İşlemleri

Türk Telekom bakiye sorgulama işlemleri 3 farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemler SMS yoluyla, arama yoluyla ya da intenet yoluyla yapılabilmektedir.

9333’ü arayarak Sorgulama

Türk Telekom’un müşteri hizmetleri numarası olan 9333’ün aranması ile ya da bu numaraya SMS gönderilmesi ile bakiye sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

*123# Yoluyla Bakiye Sorgulama

Türk Telekom Menüsü Üzerinden Bakiye Sorgulama

*123# yöntemi ile bakiye sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile beraber yalnızca Türk Telekom kapsamında değil diğer operatörlerde de sorgulama yapılabilmektedir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için arama bölümünde tuş takımı üzerinden sırasıyla *123# tuşlarına basılması ve arama tuşuna basılması gerekmektedir. Sonrasında açılan menü üzerinden bakiye sorgulama seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom menüsü üzerinden de bakiye sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cep telefonu üzerinden Servis bölümüne gelinmesi ve asistan sekmesine girilmesi gerekmektedir.

Yeni açılan ekranda Kredi menüsüne giriş yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında Türk Telekom kullanıcıya otomatik olarak bir SMS yönlendirmektedir. Bu SMS’te bakiye bilgileri yer almaktadır.

Türk Telekom kapsamında yapılan bakiye sorgulama işlemlerinin tümü ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.

Faturasız Hatların Kullanım Süreleri Ne Kadardır?

Faturasız hatların genellikle kullanım süreleri 184 gün olarak görülmektedir. 184 gün süresince kişilerin hatlarını aktif olarak kullanmaları mümkün olmaktadır. Türk Telekom müşterilerinin hatlarına bu süre zarfında herhangi bir yükleme yapmamaları durumunda hatları 92 gün boyunca pasif konuma geçecektir.

Hattı pasif konuma getirilen müşterilerin arama ve mesaj atma gibi fonksiyonlarına da engel getirilmektedir.