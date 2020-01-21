Türk Telekom, Google'a neden girilmiyor sorusuna yanıt verdi. Kurum siber saldırı yapıldığını açıkladı

20 Ocak Pazartesi günü öğlen saatlerinde ülke genelinde yaşanan intenete erişim problemli birçok kişinin canını sıktı. Gerek iş ve gerekse kişisel nedenlerle intenet kullanımından mahrum kalması nedeniyle öfkelenen vatadandaşlar tepkilerini sosyal medyaya taşıdılar. Türk Telekom ise herkesten tepki toplayan erişim sorunu ile ilgili olarak bir resmi açıklama yaptı. Kurum yaşanan aksaklığı bilgilendirme sorumluluğu sebebiyle detaylarıyla vatandaşlarla paylaştı.

Kurumun aktardığı detaylara göre yaşanan erişim aksaklığı pek çok ülkede ve kurumda meydana gelirken bir siber saldırının söz konusu olduğunun altı çizildi. Saldırının Türk Telekom firmasının DNS'lerine yönelik olduğunu belirten yetkililer, yaşanan sandırılara alanında yetkin siber güvenlik uzmanlarının kısa süre içerisinde çalışmaya başladığı bilgisini paylaştılar.

Türkiye'de siber güvenlik açısından en büyük yapılanmaya sahip olduğunu belirten Türk Telekom, ilgili sorunla ilgili olarak gerkli önlemlerin alındığını ve kullanıcıların saldırıdan etkilenmemesi adına çalışmaların devam ettiğini de aktardı.