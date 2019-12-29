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Türk Telekom taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom taahhüt bozma cezası öğrenme işlemleri

Günümüzde büyük operatör şirketleri müşterilerine taahhüt verilmesi karşılığında avantajlı kampanyalar sunmaktadırlar. Türk Telekom da taahhüt ile kampanyalar düzenleyen operatör firmalarından birisidir. Peki Türk Telekom taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom taahhüt bozma cezası öğrenme işlemleri hakkındaki tüm ayrıntılar bu yazımızda yer alıyor…

29 Aralık 2019 Pazar 03:42
Türk Telekom taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom taahhüt bozma cezası öğrenme işlemleri

Türk Telekom, müşterilerine taahhüt sözü vermeleri halinde oldukça avantajlı kampanyalar sunmaktadır. Taahhütlü paketler ile beraber normal koşullarda çok daha pahalı olan tarifeler çok daha uygun fiyatlar üzerinden kullanılabilmektedir. Tarifelerden bu kadar uygun fiyatlarla faydalanmak için tek koşul ise taahhüt bitene kadar o operatör ve tarifeden ayrılmamaktır. Taahhüt sizi verilmesi ardından bu sözün bozulması durumunda ise sözleşme kapsamında belirlenen ceza ödenmek zorundadır.

Türk Telekom Taahhütlü Tarifler Nasıl Kullanılır?

Türk Telekom bünyesinde sunulan taahhütlü tarifelerden faturalı hatlar faydalanabilmektedir. Belirlenmiş paketler için aynı haklar geçerli olacak şekilde bir taahhütlü bir de taahhütsüz tarifler oluşturulmaktadır. Taahhütsüz tarifler kullanımı için daha çok ücret talep edilirken taahhütlü tarifeler çok daha uygun fiyatlara sahiptirler. Taahhüt verildiğinde o tarifenin 12 ya da 24 ay kullanılması sözü de verilmiş olur. Bu süre dolana kadar taahhüt verilen tarifeden çıkılamamaktadır.

Türk Telekom Taahhüt Sorgulama İşlemleri

Türk Telekom kapsamında taahhüt sorgulama işlemleri için 3 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilgi Türk Telekom bayileri üzerinden sorgulama, ikincisi Türk Telekom Müşteri Hizmetleri üzerinden sorgulama ve üçüncüsü ise intenet sitesi üzerinden sorgulamadır.

Bayiler üzerinden taahhüt sorgulama yapılabilmek için herhangi bir Türk Telekom bayisine gidilmesi ve cep telefonu numarasının verilmesi yeterli olmaktadır.

Müşteri hizmetleri aracılığı ile taahhüt sorgulama işlemleri için 444 1 444 numarasının aranması ve müşteri hizmetlerine bağlanarak burada gerekli tuşların girilmesi ile sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Son olarak intenet üzerinden taahhüt sorgulaması yapılabilmesi için Türk Telekom’un intenet adresine girilmesi ardından cep telefonu numarası ve şifre ile giriş yapılması ve tarife işlemleri menüsü aracılığı ile sorgulama yapılması mümkündür.

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Taahhüt Bozma Cezası Nasıl Öğrenilir?

Türk Telekom kapsamında verilen taahhüdün bozulması abonelerin belirlenen tarihten önce tarifeden ayrılması sonucunda meydana gelmektedir. Her müşteri istediği zaman taahhüt verdiği tarifeden ayrılabilir ancak bunun için sözleşme kapsamında belirlenen cezayı da ödemek durumundadır. Her taahhüt sözleşmesinde abonelerin taahhüdü tamamlamadan tarifeden çıkmak istemeleri halinde ödeyecekleri cezalar belirlenmektedir. Bu bağlamda ödenecek cezalar sözleşmeden sözleşmeye değişiklik gösterebilmektedir.

Son Güncelleme: 29.12.2019 03:42
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