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Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme

Turkcell abonesi olan kişilerin yaptığı konuşmalar ve mesajlar veri tabanına kaydolur. Bu kayıtlara ulaşmak isteyen kişiler internette, Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Turkcell eski arama kayıtları öğrenme ile ilgili detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 20:12
Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme

Telefon kullanıcıları kimi zaman eski görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyebilirler. Bu istek bazen eski kayıtları öğrenmek bazen de gelen yüksek faturaya itiraz etmek için talep edilir. Turkcell aboneleri istedikleri zaman telefon dökümlerine ulaşabilirler.

Turkcell telefon dokumanı nasıl çıkarılır?

Turkcell telefon dokumanı almak için, Turkcell’in kullanıcılarına sunduğu üç seçenek vardır.

  • Turkcell intenet sitesi üzerinden telefon dokumanı almak,
  • Turkcell müşteri hizmetlerini arayarak telefon dokümanı almak,
  • Turkcell yetkili bayiine giderek telefon dokümanı almak.

Turkcell müşteri hizmetleri üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Turkcell müşteri hizmetleri üzerinden telefon dokumanı almak için, Turkcell müşteri hizmetleri numarası olan 532 ya da 0532 532 00 00 arandıktan sonra müşteri temsilcisine bağlanılır. Müşteri hizmetleri üzerinden telefon dokumanı almak için arayan kişinin hat sahibi olması gerekir. Müşteri temsilcisi hattın sahibi ile görüştüğünden emin olmak için bazı sorular yöneltecektir. Başkasına ait hat için telefon dokümanı talep edilememektedir.

Turkcell intenet sitesi üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Turkcell intenet sitesi üzerinden telefon dokümanı almak için Turkcell’in resmi intenet sitesine giriş yapmak gerekir. Daha sonra adımlar şu şekildedir;

  • Turkcell sitesine girilir,
  • Online işlemler menüsünden cep telefonu numarası ve şifre ile giriş yapılır,
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra arama geçmişi bölümüne girilir ve belirlii bir tarih aralığı seçilir,
  • Tarih seçimi yaptıktan sonra o döneme ait telefon görüşmeleri doküman olarak görüntülenebilecektir.

Turkcell yetkili bayiine giderek telefon dokümanı nasıl alınır?

Turkcell yetkili bayiine giderek telefon dokümanı almak için, en yakın Turkcell bayisine gitmek gerekir. turkcell bayiine giden aboneler, kimliklerini göstererek hatlarına ait telefon dokümanı talebinde bulunabilirler. Bayii, kişinin hat sahibi olduğunu teyit ettikten sonra telefon dokümanını verecektir.

Turkcell SMS dokümanı nasıl alınır?

Turkcell abonelerinin detaylı SMS dokümanı alması mümkün değildir. SMS ile ilgili olarak sadece ne zaman ve kaç kere atıldığı bilgisi görüntülenebilmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 20:12
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