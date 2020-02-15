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Turkcell bedava internet veren uygulamasıları ile 3.5GB bedava internet kampanyası!

Turkcell bedava internet veren uygulama ile 3.5 GB bedava internet kampanyasını kullanıcılarına sundu. Bedava internet kampanyasından nasıl yararlanıldığı ve kampanyanın detayları merak ediliyor. 1 Haftada 3.5 GB bedava internet kampanyasının detayları haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:35
Turkcell bedava internet veren uygulamasıları ile 3.5GB bedava internet kampanyası!

Türkiye’nin en büyük iletişim servislerinden biri olan Turkcell, kullanıcılarına özel bir kampanya daha sunuyor. Turkcell müşterilerine hediye intenet kampanyasından yararlanmak için UpCall Statune Servisi uygulamasını yüklemeniz gerekmektedir. Turkcell’in yeni uygulamasını indiren kullanıcılar günlük 500 MB hediye intenet kazanabilir. Uygulama kapsamında bir haftada 3,5 GB intenet kazanmak mümkün.

Turkcell günlük 500 MB bedava intenet kazanma şartları nedir?

Turkcell’in yeni intenet kampanyasından yararlanmak için UpCall Statune Servisi uygulamasını kullanmanız gerekiyor. UpCall Statune Servisi’ne kayıt olan Turkcell hat kullanıcıları günlük 500 MB hediye intenet kazanabiliyor.

Turkcell UpCall Statune Servisi nedir, ne işe yarar?

Turkecel UpCall Statune Servisi’ne abone olan kullanıcılarına hediye intenet vereceğini açıklamasının ardından kullanıcılar Upcall Statune Servisi’nin ne işe yaradığını araştırmaya koyuldu. UpCall Statune Servisi yapılan aramalara cevap verilmediğinde, seçilen cevaplama nedeninin bildirildiği servistir.

Turkcell UpCall Statune Servisi ücretli mi, kaç para?

Turkcell’in yeni uygulaması UpCall Statune Servisi haftalık 3 TL’dir.

Turkcell UpCall Statune Servisi’ne nasıl abone olunur?

UpCall Statune Servisi’ne abone olmak için BİP veya UpCall uygulamasının indirilmesi gerekmektedir. Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcılar abone işlemleri için yönlendirilmektedir.

UpCall Statune Servisi otomatik yenilenir mi, nasıl iptal edilir?

UpCall Statune Servisi uygulamasına abone olanların abonelikleri otomatik olarak yenilenir. Ancak aboneliği iptal ettirmek isteyenler için “IPTALSTATUP” yazıp 2200’a kısa mesaj göndermeleri de mümkündür.

Turkcell günlük 500 MB hediye intenet geçerliliği ne kadar?

UpCall Statune uygulamasına abone olan kişiler Turkcell’den bedava intenet kazanmaktadır. Hediye intenetlerin kullanımı 1 haftadır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:35
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