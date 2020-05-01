Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır?

Huawei b618s-22d adıyla satışa sunulan turkcell superbox kurulumunun nasıl yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi birçok kişinin işine yarayabilir. Son derece kolay bir şekilde kurulabilen bu cihaz, düşünülenin aksine diğer modemler gibi bir çalışma prensibi bulunmamaktadır. Modemlerin çalışma mantığına benzemeyen bu cihaz hakkında sizler için bazı bilgiler derledik.

Turkcell Superbox hakkında

Modemin, telefonlardaki hostspotu açarak bağlanılmasından tek farkı, Ethenet kablosuyla da kullanılabilir olmasıdır. Modemlerin alt tarafında SIM kartı için bir yer bulunmaktadır. Bu kısma takılacak olan 4.5G uyumlu olan bir SIM ile bir DSL kablosuna gereksinim duyulmadan, cep telefonları sayesinde yapılabildiği gibi baz istasyonu üzerinden de gelen sinyalleri alarak inteneti, kullanıcılara kablosuz veya Ethenet kablosuna ihtiyaç duyarak, Wi-Fi şeklinde sunan bir teknolojidir.

Kurulum

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz gibi, bu modemin herhangi bir kurulum işlemine gereksinimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ayrıca ilk kurulum yapılması esnasında, evinize kurulum amacıyla gelen Superonline yetkilileri tarafından modemin içerisine koyulacak SIM kartının PIN kodu kapatılıp, cihaz içine yerleştirilmelidir. Bu işlem yapılmadığı durumlarda ise modem ne zaman kapanıp tekrar açıldığında sürekli bir şifre isteyecektir.

Superonline Superbox Wi-Fi şifrenin değiştirilmesi

Eğer bu işlem görevliler tarafından yapılmamışsa kişi, cihazında bulunan SIM kartı, cep telefonuna yerleştirerek PIN kodunu kaldırması yeterli olacaktır. SIM kart sonucunda ortaya çıkan bazı sorunlar, cep telefonları hatlarında olacağı gibi operatörlerden de kaynaklanabilir. Modemden gerçekleştirilecek olan ayarlar, Wi-Fi şifre değiştirme, MAC adres filtreleme tarzındaki işlemler bunun içerisinde yer almaktadır. ADSL kullanıcı ismi ve şifresi türü bilgiler bir kurulum istemektedir.

Başka bir Huawei modemdeki gibi basit bir teması bulunan superbox, öncelikle modem için kurulum yapılacak cihaz arasında Wi-Fi veya kablolu bağlantısının olması gerekmeli. Ardından ise bir intenet motoruna girilerek adres bölümüne 168.8.1 veya 192.168.1.1 yazarak girişin sağlanması gerekmekte.

Bu girildikten sonra karşınıza modemin teması gelecektir. Wi-Fi şifre değiştirme işlemi için ayarlar bölümüne gidilmelidir. Bu ekranda ise modem, arayüz kullanıcı ismi ve şifresi istenmektedir. Sonrasında ise sol bölümde bulunan menüler kısmından sırasıyla WLAN-WLAN temel ayarları bölümüne tıklanması gerekmekte.

Bu ayarlar bölümüne girilmesinin ardından, ekrana gelecek sayfadaki 2 adet 2.4 GHz ve 2 adet 5 GHz bağlantısı sayfada görünecektir.. 1. Ve 3. Altenatiflerden 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantı hızları düzenle bölümüne girilerek, kablosuz ağ ismini ve şifresini değiştirildikten sonra uygula bölümüne girilmesi ve yapılan işlemlerin kaydedilmesi yeterli olacaktır.

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