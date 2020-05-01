İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır?

İçerisinde bulunduğumuz bu izole günlerde, hemen hemen herkesin internet kullanmasının ardından kullanıcıların internetlerinde bazı hız problemleri oluşabilmekte. Koronavirüs salgını kapsamında herkesin evinde kaldığı bu süreçte oldukça yoğun bir şekilde kullanılan internetlerin yavaşlaması sonrasında insanlar Turkcell tarafından sunulan bir hizmet olan superbox hakkında Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte konu hakkındaki tüm bilgiler yazımızda.

01 Mayıs 2020 Cuma 08:48
Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır?

Huawei b618s-22d adıyla satışa sunulan turkcell superbox kurulumunun nasıl yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi birçok kişinin işine yarayabilir. Son derece kolay bir şekilde kurulabilen bu cihaz, düşünülenin aksine diğer modemler gibi bir çalışma prensibi bulunmamaktadır. Modemlerin çalışma mantığına benzemeyen bu cihaz hakkında sizler için bazı bilgiler derledik.

Turkcell Superbox hakkında

Modemin, telefonlardaki hostspotu açarak bağlanılmasından tek farkı, Ethenet kablosuyla da kullanılabilir olmasıdır. Modemlerin alt tarafında SIM kartı için bir yer bulunmaktadır. Bu kısma takılacak olan 4.5G uyumlu olan bir SIM ile bir DSL kablosuna gereksinim duyulmadan, cep telefonları sayesinde yapılabildiği gibi baz istasyonu üzerinden de gelen sinyalleri alarak inteneti, kullanıcılara kablosuz veya Ethenet kablosuna ihtiyaç duyarak, Wi-Fi şeklinde sunan bir teknolojidir.

Kurulum

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz gibi, bu modemin herhangi bir kurulum işlemine gereksinimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ayrıca ilk kurulum yapılması esnasında, evinize kurulum amacıyla gelen Superonline yetkilileri tarafından modemin içerisine koyulacak SIM kartının PIN kodu kapatılıp, cihaz içine yerleştirilmelidir. Bu işlem yapılmadığı durumlarda ise modem ne zaman kapanıp tekrar açıldığında sürekli bir şifre isteyecektir.

Eğer bu işlem görevliler tarafından yapılmamışsa kişi, cihazında bulunan SIM kartı, cep telefonuna yerleştirerek PIN kodunu kaldırması yeterli olacaktır. SIM kart sonucunda ortaya çıkan bazı sorunlar, cep telefonları hatlarında olacağı gibi operatörlerden de kaynaklanabilir. Modemden gerçekleştirilecek olan ayarlar, Wi-Fi şifre değiştirme, MAC adres filtreleme tarzındaki işlemler bunun içerisinde yer almaktadır. ADSL kullanıcı ismi ve şifresi türü bilgiler bir kurulum istemektedir.

Superonline Superbox Wi-Fi şifrenin değiştirilmesi

Başka bir Huawei modemdeki gibi basit bir teması bulunan superbox, öncelikle modem için kurulum yapılacak cihaz arasında Wi-Fi veya kablolu bağlantısının olması gerekmeli. Ardından ise bir intenet motoruna girilerek adres bölümüne 168.8.1 veya 192.168.1.1 yazarak girişin sağlanması gerekmekte.

Bu girildikten sonra karşınıza modemin teması gelecektir. Wi-Fi şifre değiştirme işlemi için ayarlar bölümüne gidilmelidir. Bu ekranda ise modem, arayüz kullanıcı ismi ve şifresi istenmektedir. Sonrasında ise sol bölümde  bulunan menüler kısmından sırasıyla WLAN-WLAN temel ayarları bölümüne tıklanması gerekmekte.

Bu ayarlar bölümüne girilmesinin ardından, ekrana gelecek sayfadaki 2 adet 2.4 GHz ve 2 adet 5 GHz bağlantısı sayfada görünecektir.. 1. Ve 3. Altenatiflerden 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantı hızları düzenle bölümüne girilerek, kablosuz ağ ismini ve şifresini değiştirildikten sonra uygula bölümüne girilmesi ve yapılan işlemlerin kaydedilmesi yeterli olacaktır.

Ekonominin gidişatı hakkında gelişmelerden tüm sağlık haberlerine,merak ettiğin tüm manşetler için mobil uygulamamızı hemen edin!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Magazinden ekonomiye, merak ettiğin tüm haberler en önemli ayrıntılarıyla Haberport Facebook grubunda! Hemen katılmak için TIKLA! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!

Son Güncelleme: 01.05.2020 08:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor
MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!
MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı evde kılınabilir mi?
1000 TL yardıma başvuran Ferrari sahibinden açıklama
iOS 13.4.1 ve iPadOS 13.4.1 yenilikleri neler?
Müge Anlı İle Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak, neden yayınlanmıyor? Ekranlara ne zaman dönecek?
BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 BİM çalışma saatleri
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?
Konut kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? Mayıs 2020 Konut kredisi kamu ve özel banka faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.