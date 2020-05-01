Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 1 GB Ramazan ayı hediyesi bedava internet nasıl alınır?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Ramazan ayında müşterilerine bedava intenet imkanı sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un Ramazan ayında vatandaşlarımıza 1 GB bedava intenet hizmeti sunacağını kamuoyuna duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un Ramazan ayında vatandaşlarımıza 1 GB bedava intenet sağlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlarımız Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un Ramazan’a özel 1 GB bedava inteneti nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok vatandaşlarımız uzun süredir evlerinden çıkmıyor. Salgının Ramazan ayına denk gelmesi de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un vatandaşlarımıza 1 GB bedava intenet kampanyası vermeyi kararlaştırdı. Peki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un Ramazan’a özel 1 GB bedava inteneti nasıl alınır? İşte detaylar…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan ayında 1 GB bedava intenet verilmesi için GSM operatörlerinin genel müdürleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Bu süreçte hiçbir vatandaşımıza ayrım yapılmadan herkese 1 GB ücretsiz intenet verileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘’Tüm GSM operatörlerimizin bu süreçte vatandaşlarımıza destek vermesini istedik. Mobil kullanan her vatandaşımıza Ramazan ayına özel 1 GB bedava intenet sağlanacak. Tüm vatandaşlarımız güle güle kullansın’’ açıklamalarında bulundu.
1 GB Bedava İntenet Nasıl Kullanılır?
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un Ramazan ayına özel her aboneye 1 GB ücretsiz intenet sağlayacağı açıklandı. Vatandaşlarımız abone oldukları operatörlerin mobil uygulaması üzerinden ya da intenet sitesinden hediye 1 GB inteneti hatlarına tanımlayabilirler.
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