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Türkiye yerli otomobilinin fotoğrafları paylaşıldı! İşte yerli otomobilin tasarımı ve donanım bilgileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter paylaşımı sonrasında halkın merakla beklediği yerli otomobilin ilk görüntüleri paylaşıldı. Tasarımı ve donanımı ile ilgili de bilgile bulunan fotoğraflar kısa sürede ülke gündeminin en merak edilen başlığı haline geldi. İşte yerli otomobilin tasarımı ve donanım bilgileri.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:49
Türkiye yerli otomobilinin fotoğrafları paylaşıldı! İşte yerli otomobilin tasarımı ve donanım bilgileri

Türk halkının uzun yıllardır beklediği yerli üretim otomobilde sona gelindi. İlk fotoğraflarının ve donanım bilgisinin paylaşıldığı yerli üretim ilk araba kısa sürede sosyal medya ve intenet ortamında en merak edilen haber oldu.

yerli otomobil

Yerli otomobilin fotoğraflarına tv100 ekibi ulaşarak intenet üzerinden yayınladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde ki paylaşımında aracın hazır olduğu paylaşımını yapmıştı. Ancak Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ki fotoğraflarda araçların üzerleri branda ile örtülüydü.

yerli otomobil2

Bakan Varank’ın paylaştığı ikinci fotoğrafta ise aracın üreticisi konumunda bulunan Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nda ki iş adamları bulunuyordu.

yerli otomobil3

Araç tasarımı ile göz dolduruyor. Donanımına bakıldığı zaman otonom sürüş sistemi, acil durum fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor. Dikkat çekici olan en önemli özelliği ise tek şarjla 500 km yol gidebilecek olması.

yerli otomobil4

2020 yılında satışa sunulacak olan yerli aracın 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin de bulunacağı düşünülüyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:53
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