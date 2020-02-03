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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu yüzmeye hazır!

Uzun zamandır üzerinde çalışmaların devam ettiği uçak gemisi TCG Anadolu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu yüzmeye hazır! İşte TCG Anadolu hakkındaki detaylar ve geminin özellikleri…

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:34
Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu yüzmeye hazır!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi TCG Anadolu’nun çalışmaları uzun süredir devam ediyordu.  Ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonu tamamlanan TCG Anadolu yüzmeye neredeyse hazır hale getirildi. Milli gemimiz ilk testlerin yapılması için Tuzla cep limanına indirildi.

Diğer yandan tamamen yerli ve milli olan ilk uçak gemisi TCG Anadolu’nun ne tür özellikleri bünyesinde barındırdığı da vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

TCG Anadolu Özellikleri

Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olarak ifade edilen TCG Anadolu 232 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde karşımıza çıkacak.

58 metrelik bir yüksekliğe sahip olan devasa uçak gemisinin içine 1410 metrekarelik tank ve konteynır gibi ağır araçların taşınabileceği bir garajı olduğu da biliniyor.

Diğer yandan geminin 1165 metre kare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı, 6 adet iniş alanı ve bir uçuş rampası olduğu ifade edilmiş durumda. Geminin 5440 metrekarelik geniş uçuş rampasında 900 metrekarelik hangara 6 tane F358, 4 tane Atak helikopteri, 8 tane orta yük nakliye helikopteri, 2 tane seahawk genel maksat helikopteri ile 2 tane insansız hava aracının sığabileceği bir kapasitesi olduğu açıklandı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:34
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