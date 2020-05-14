Türksat Kablo “Premium Spor Hizmeti“ paketini şifresiz olarak kullanıma açıyor

Hafta sonu başlayacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Turksat Kablo şirketi müşterilerine jest yaptı. Şirket temel ve üst paket sahibi müşterilerine hafta sonu Premium Spor Paketi Hizmetinden yararlanma fırsatını sundu.

Türksat Kablo KabloTV hizmeti kapsamında temel ve üst paket sahibi müşterilerine yalnızca hafta sonu olmak kaydıyla Premium spor paketini erişimi açacak. Şirketten yapılan açıklamada 16-17 Mayıs tarihlerinde “evde kal” çağrısına destek olmak amacıyla KabloTV hizmetlerinden olan Premium Spor paketini temel ve üst paket sahibi müşterilerine açtığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32