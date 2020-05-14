Türksat Kablo KabloTV hizmeti kapsamında temel ve üst paket sahibi müşterilerine yalnızca hafta sonu olmak kaydıyla Premium spor paketini erişimi açacak. Şirketten yapılan açıklamada 16-17 Mayıs tarihlerinde “evde kal” çağrısına destek olmak amacıyla KabloTV hizmetlerinden olan Premium Spor paketini temel ve üst paket sahibi müşterilerine açtığını duyurdu.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32
Türksat Kablo “Premium Spor Hizmeti“ paketini şifresiz olarak kullanıma açıyor
Türksat Kablo şirketinden müşterilerine jest. Şirket hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında Premium Spor Paketini müşterilerine ücretsiz olarak sunacak. İşte şirketten yapılan açıklama ve spor paketinden yararlanmak için gerekenler…
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