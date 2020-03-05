Twitter'a 24 saatlik tweet özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a yeni bir özellik geliyor. İlk olarak Snapchat uygulaması ile hayatımıza giren 'hikaye' özelliği şimdi de Twitter'da karşımıza çıkacak.

Uygulamayo belli bir süre sonra Facebook, WhatsApp'ta da görüldükten sonra Instragram uygulamasına da entegre edilmişti. Kullanıcıların en çok sevdiği uygulamalardan biri olan 'hikaye' özelliği bilindiği üzere yapılan paylaşım 24 saat sonra kendiliğinden siliniyor.

Bu trende ayak uydurmak isteyen şirket ise bir çalışma başlattı ve uygulamayı platforma taşımaya karar verdi. Twitter yetkilileri, yeni özelliğin test aşamasına Brezilya’da başlanıldığını duyurdular. Test aşaması bittikten sonra tüm platforma entegre edilecek olan '' isimliözelliği ile kullanıcılar 24 saat sonra kaybolan tweet’ler atmasını sağlanacak.

Fleets'ler, şuan paylaşılan tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra kendini takamen yok edecek. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.



