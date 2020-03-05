Twitter'a 24 saatlik tweet özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a yeni bir özellik geliyor. İlk olarak Snapchat uygulaması ile hayatımıza giren 'hikaye' özelliği şimdi de Twitter'da karşımıza çıkacak.
Uygulamayo belli bir süre sonra Facebook, WhatsApp'ta da görüldükten sonra Instragram uygulamasına da entegre edilmişti. Kullanıcıların en çok sevdiği uygulamalardan biri olan 'hikaye' özelliği bilindiği üzere yapılan paylaşım 24 saat sonra kendiliğinden siliniyor.
Fleets'ler, şuan paylaşılan tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra kendini takamen yok edecek. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.