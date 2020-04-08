Twitter CEO'su Jack Dorsey'den koronayla mücadele için tam 1 milyar dolar

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya devi Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, yeni tip koronavirüsü salgını ile mücadele için rekor düzeyde bir bağış yapıyor. Küresel ölçekte gerçekleştirilen mücadele için 1 milyar dolarlık (6,7 milyar TL) bir katkıda bulunmak isteyen Dorsey'in bağışı bu güne kadar en büyük rakam olarak kayıtlara geçti.

Dorsey, Twitter'dan söz konusu bağış ile ilgili yayınladığı mesajında yardım miktarının toplam servetinin yaklaşık yüzde 28’ine denk geldiğini ve Start Small isimli bir bağış fonuna aktarılacağını belirtti. Dorsey, ayrıca koronavirüsle mücadele için ayrırdığı 1 milyar dolarlık miktarın sahibi olduğu ödeme şirketi Square’ın hisselerinin aktarımı yoluyla yapılacağını ve salgından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için tekrar yardımlarına devam edeceğini kaydetti.



