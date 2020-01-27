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Twitter DM ye emojili tepki güncellemesi!

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter'a gelen yeni güncelleme tepkiye neden oldu. DM kısmına emojili güncelleme gelmesi kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Direkt Mesaj yoluyla mesaj yollayanların kullanabileceği yeni özellik uygulama üzerinde de yer almaktadır.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:05
Twitter DM ye emojili tepki güncellemesi!

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’a yeni bir özellik geldi. Direk Mesaj yoluyla konuşulan twitter platformunda artık reaksiyon özelliği eklendi. DM yolu ile yollanan mesajlarda emoji kullanılabilecek.

Bu özellik hem telefon uygulamasında hem de bilgisayar üzerinden kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan ve Dm yoluyla mesajlaşan kişiler bu özelliği nasıl kullanacağını merak ediyor. Özelliğe bir kısım kullanıcı tepki gösterirken belirli bir kullanıcı kısmı da özelliği beğendiğini belirtti.

Direkt Mesajlar kısmında kullanılabilen simge özelliği yeni güncelleme ile birlikte Twitter a geldi. Twitter uygulaması üzerinde bu özelliği kullanmak için iki kere tıklanmaktaydı artık tek bir tıklanma ile simgelere kolay bir şekilde simge kullanabilirsiniz.

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:05
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