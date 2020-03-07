Twitter hikayeler özelliğini test etmeye başladı

Sosyal medyaların bir çoğunda hikaye özelliği bulunmaktadır. Twitter’da da ‘’Fleets’’adlı yeni bir hikayeler biçimini test ediyor. Şimdilik bu yeni özellik sadece Brezilya ülkesinde twitter kullanıcıları için açık durumda. Kullanıcılar geçici içeriği platformda yayınlayabilecek.

Twitter platformunda fotoğraf, video ve GIF dosyaları hikaye şeklinde paylaşılabilecek. Bu özellik facebook, snapchat, instagram ve diğer uygulamalarda bulunuyordu. Twitter bunu fleets olarak kullanacak. Fleets besteci penceresi barebone’dur ve gelişmiş düzenleme araçları veya çıkartmalar sunmamaktadır. Brezilya’da uygulamaya geçen hikayeyi kullanıcılar şimdilik iki dakika yayınlayabilmektedir. Beyaz listeye alınan yayıncılar için bu süre 10 dakikadır.

Diğer uygulamalarda hikaye paylaşımlarını izlemek için sağ kenara dokunulması gerekiyordu. Twitter da bu durum biraz farklı. Bir sonraki hikayeyi görmek için kullanıcıların aşağıya kaydırması gerekmektedir. Bir sonraki kişinin hikayesini görmek için ise sola kaydırmak gerekiyor. Bu güncelleme henüz test aşamasında bu nedenle uygulamanın özellikleri değişebilir.