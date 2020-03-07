Twitter hikayeler özelliğini test etmeye başladı

Sosyal medyaların bir çoğunda hikaye özelliği bulunmaktadır. Twitter’da da ‘’Fleets’’adlı yeni bir hikayeler biçimini test ediyor. Şimdilik bu yeni özellik sadece Brezilya ülkesinde twitter kullanıcıları için açık durumda. Kullanıcılar geçici içeriği platformda yayınlayabilecek.
Diğer uygulamalarda hikaye paylaşımlarını izlemek için sağ kenara dokunulması gerekiyordu. Twitter da bu durum biraz farklı. Bir sonraki hikayeyi görmek için kullanıcıların aşağıya kaydırması gerekmektedir. Bir sonraki kişinin hikayesini görmek için ise sola kaydırmak gerekiyor. Bu güncelleme henüz test aşamasında bu nedenle uygulamanın özellikleri değişebilir.
Son Güncelleme: 07.03.2020 18:58