Twitter'ın yeni özellikleri test aşamasında

Koronavirüs salgını ile birlikte evde kalan sosyal medya kullanıcılarının özellikle tüm dünya olaylarından haberdar olmak için kullanmaya başladığı Twitter uygulaması, yeni özellik ilaveleri yaparak kullanıcıları memnun etmek istiyor.Şirket, son olarak sosyal medya platformu yorumları için retweet özelliğini test aşamasına aldığı öğrenildi.

Deneysel özellikleri belirlemek amacıyla çalışmalar sürdüren Jane Manchun Wong tarafından bulunan bu özellik, uygulamanın yorumlar ile birlikte gelmekte olan retweet sayısını da göstermekte olan bir sayacı test ettiği söylendi.Bulunan retweet sayacından ayrı bir şekilde gelecek olan bu özellik, normal retweet sayacının hemen alt kısmına yerleştirilecek.

Twitter uygulamasının geliştirmek üzere üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise Android cihazlar için geliyor.Sekmeli bir retweet sayfası eklemek için çalışmalara başlayan uygulama, retweetleri listelecek ve içerisinde yorum olanlarla olmayanları birbirinden ayırmayı başaracak.Bu sayede etkileşime girilen kişiler daha kolay bulunabilecek.

Bu Yeni Özellikler Ne Zaman kullanıma geçecek?

Twitter uygulaması sürekli potansiyeli olan özellikleri test etmeye devam ediyor.Bu yüzden bu bahsedilen özellikler belki hiçbir zaman çıkmayacak.Sadece test aşamasında kalabilir.Şirket, bu yeni özelliklerden iyi eleştiriler alırsa çok kısa bir sürede diğer kullanıcılarıyla da buluşturacak.

Zaman Ayarlı Tweet Özelliği Nedir?

Twitter uygulamasında zaman ayarlı bir tweet atmak isterseniz TweetDeck, Buffer tarzında üçüncü parti platformları kullanmamız gerekmektedir.Şirket, ilerleyen günlerde bu sorunu da çözecek gibi durmakta.Bu konu hakkında çalışmalar başlatan Twitter, bir kesim kullanıcı için tweet zamanlama özelliğini aktif hale getirdi.Bu özelliğin test aşaması tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:46