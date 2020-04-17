Twitter’a yeni hikayeler özelliği geliyor

Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya uygulaması Twitter’a hikaye özelliği geliyor. İlk olarak Snapchat uygulamasıyla hayatımıza giren hikaye özelliği Facebook ve Instagram’ın ardından Twitter’a da geliyor.

Hikaye atma yani anlık ve kısa süreli paylaşım yapma özelliği Snapcaht uygulamasıyla başlamıştı. Bu özellik kullanıcılar tarafından çok beğenilmişti. Bu özelliği daha sonra Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda kullanmaya başlamıştı. Twitter’da da artı hikaye özelliği olacak.

Twitter’a hikayeler özelliği geliyor

Dünya genelin en çok kullanıcıya sahip uygulamaların başında gelen Twitter, yeni bir özelliği daha bünyesine katıyor. Uygulamanın yöneticileri hikaye özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Hikaye özelliğinin ilk denemeleri Brezilya’da başlayacak. Eğer istenen sonuç elde edilirse uygulama tüm dünyada aktif edilecek.

Fleets paylaşım formatı ile hikaye paylaşımı yapılacak

Twitter Fleets paylaşım özelliği sayesinde hikaye paylaşma özelliğini kullanıcılarına sunacak. Şirket yöneticileri yeni özellik üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Twitter yeni uygulamasında şuanda normal paylaşımlarda bulunan beğeni, yanıt veya retweet özelliklerine yer vermeyecek.

Hikaye özelliğinde kullanıcılar 24 saatlik paylaşımlar yapabilecek. Bu paylaşımlar Twitter hikayeler bölümünde yer alacak. Hikayeler 24 saat sonra otomatik olarak kaldırılacak.

Herkese açık paylaşımlar görüntülenebilecek

Twitter hikayeler uygulaması kullanıcının isteğine göre takipçileri veya herkese açık şekilde paylaşabilecek. Kullanıcı paylaşımlarını kısıtlayabilecek. İsteyen kişilerin ise paylaşımları herkes tarafından görüntülenebilecek.

Hikaye uygulaması Snapchat uygulaması ile hayatımıza girmiş ardından Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamalarda bu özelliği kullanmaya başlamıştı. Twitter da bu özelliği kullanmaya başlayacak.

Twitter hikayeler özelliği ne zaman kullanıma açılacak?

Twitter 24 saatlik paylaşımlar yani hikayeler özelliği şuanda Brezilya’da deneme aşamasında kullanılıyor. Şirket yöneticileri buradan alacakları geri dönütlere göre özelliğin kullanılmasına karar verecek. Şuan için deneme sürecinin ne zaman biteğine dair net bir bilgi yok.