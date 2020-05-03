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Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı

Ubisoft Assassin’s Creed serisine yeni oyun daha geliştirdi. Assassin’s Creed hayranları yeni oyun olan Assassin’s Creed Valhalla fiyatını merak ediyor. Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı. İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 01:28
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı

Ubisoft Assassin’s Creed serisine yeni bir oyun daha ekledi. Uzun zamandır oyunun hayranları tarafından merakla beklenen Assassin’s Creed Valhalla oyunu görücüye çıktı. Oyunun hayranları bu kez Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatını merak ediyor.

Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft Türkiye Youtube hesabından Türkçe alt yazılı bir fragmanla kullanıcılara sunuldu. Oyun bilgisayar üzerinden oynanabildiği gibi PlayStation ve Xbox üzerinden de oynanacak.

Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla Fiyatı

Oyunun fragmanı o kadar büyüleyici bir etki bıraktı ki oyun severler hemen oyunun fiyatını araştırmaya başladı. Oyunun video sinematik olması ve grafikleriyle hayranlık uyandırmasından sonra büyük bir fark yaratacağı düşünülüyor.

Oyunun bilgisayar formatının satışı Epic Games Store üzerinden yapılacak. Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı 269 TL olarak belirlendi. DLC paketini içeren ultimate sürümü de 495 TL’den satışa sunulacak. Konsol ultimate sürümü ise 500 TL olarak satılacak.

Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla oyununun bu yılın sonunda oyun severlerle buluşturulması planlanıyor. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X üzerinden oynanacağından nasıl başarılı olacağı merak konusu oldu. Her iki konsol kullanıcıları oyunu merakla beklemeye başladı. Ancak görüldüğü kadarıyla Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla her iki konsolda da başarılı bir iş çıkaracak. Çünkü oyunun grafikleri gerçekten mükemmel düzeyde.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 01:28
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