Ubisoft'dan kullanıcılara muhteşem haber ''Assasins’s Creed'' ücretsiz oluyor

Dünyanın heryerindeki oyuncuların koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerini karantinaya alıp eve kapandığı şu günlerde oyun sevdalıları oyunlara daha çok zaman harcayacak zamanı buldu. EA, Epic Games ve Steam gibi oyun sektörünün lider isimleri gerek canlı yayın etkinlikleri, gerek indirimler ve gerek de ücretsiz oyunlar vererek oyuncuları evde kalmaya teşvik bir güzel hareket de Assasin’s Creed oyunlarına imza atmış olan Ubisoft'dan geldi.

14 Nisan’da ücretsiz olacak

Assasin’s Creed, oyuncuları Viking dönemine götüreceği söylenen Assasin’s Creed: Ragnarok veya Vallaha adıyla duyurulması planlanan oyunu beklerken Ubisoft sürpriz bir açıkalama yaptı. Fransız oyun geliştiricisi, birçok kullanıcı tarafından hala daha Assasin’s Creed serisinin en iyisi olduğunu ve en iyi ana karaktere sahip olduğu söylenen Assasin’s Creed 2’yi 14 Nisan’da ücretsiz yapacağının bilgisini verdi. Daha önce oyunu hiç oynamamış olan oyuncuları Ezio Auditore da Firenze ile tanıştıracak, zaten tanıyanları bir kez daha İtalya’da geçen epik bir intikam macerasına davet eden oyun uPlay üzerinden oyunculara ücretsiz sunulacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 32/64 bit Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

Bellek: XP için 1.5 GB RAM, Vista ve üstü için 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB DirectX® 9.0 uyumlu Shader Model 3.0 veya daha üstü bir ekran kartı

Hard Disk: 8 GB kullanılabilir alan



Ses Kartı: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 32/64 bit Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+ veya daha üstü

Bellek: XP için 1.5 GB RAM, Vista ve üstü için 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 4700 veya daha iyisi

Hard Disk: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 5.1 ses kartı



