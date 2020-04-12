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Ubisoft'dan kullanıcılara muhteşem haber ''Assasins’s Creed'' ücretsiz oluyor

Ubisoft'dan muhteşem bir açıklama geldi iki gün sonra Assasin’s Creed serisinin en sevilen oyunlardan olan bir oyunu ücretsiz vereceğini duyurdu.

12 Nisan 2020 Pazar 21:11
Ubisoft'dan kullanıcılara muhteşem haber ''Assasins’s Creed'' ücretsiz oluyor

Dünyanın heryerindeki oyuncuların koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerini karantinaya alıp eve kapandığı şu günlerde oyun sevdalıları oyunlara daha çok zaman harcayacak zamanı buldu. EA, Epic Games ve Steam gibi oyun sektörünün lider isimleri gerek canlı yayın etkinlikleri, gerek indirimler ve gerek de ücretsiz oyunlar vererek oyuncuları evde kalmaya teşvik  bir güzel hareket de Assasin’s Creed oyunlarına imza atmış olan Ubisoft'dan geldi.

Ubisoft'dan kullanıcılara muhteşem haber ''Assasins’s Creed'' ücretsiz oluyor

14 Nisan’da ücretsiz olacak
Assasin’s Creed, oyuncuları Viking dönemine götüreceği söylenen Assasin’s Creed: Ragnarok veya Vallaha adıyla duyurulması planlanan oyunu beklerken Ubisoft sürpriz bir açıkalama yaptı. Fransız oyun geliştiricisi, birçok kullanıcı tarafından hala daha Assasin’s Creed serisinin en iyisi olduğunu ve en iyi ana karaktere sahip olduğu söylenen Assasin’s Creed 2’yi 14 Nisan’da ücretsiz yapacağının bilgisini verdi. Daha önce oyunu hiç oynamamış olan oyuncuları Ezio Auditore da Firenze ile tanıştıracak, zaten tanıyanları bir kez daha İtalya’da geçen epik bir intikam macerasına davet eden oyun uPlay üzerinden oyunculara ücretsiz sunulacak.

Ubisoft'dan kullanıcılara muhteşem haber ''Assasins’s Creed'' ücretsiz oluyor

Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 32/64 bit Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7
İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ
Bellek: XP için 1.5 GB RAM, Vista ve üstü için 2 GB RAM
Ekran Kartı: 256 MB DirectX® 9.0 uyumlu Shader Model 3.0 veya daha üstü bir ekran kartı
Hard Disk: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 32/64 bit Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+ veya daha üstü
Bellek: XP için 1.5 GB RAM, Vista ve üstü için 2 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 4700 veya daha iyisi
Hard Disk: 8 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: 5.1 ses kartı


 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGameGamerOnline OyunUbisoft
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