Ubisoft evde kalmayı desteklemek için ücretsiz bilgisayar oyunları ve indirim kuponları dağıtıyor

Fransa merkezli oyun geliştirme şirketi Ubisoft, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla oyunlarından bazılarını ücretsiz kullanıma açtı.

Şirket bugüne kadar birçok oyun ve uygulama geliştirmişti. Şirketten yapılan açıklamada salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin evde vakit geçirebilmeleri için bazı oyunlarda indirim yapıldığını ve bazı oyunların ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.

Şirket salgın sürecinde evde kalmanın önemli olduğunu ve bu nedenle herkesin evlerinde kalarak virüsün yayılmamasını sağlaması gerektiğini ifade etti ve bu süreçte şirket olarak vatandaşlara destek verileceği belirtildi. Ubisoft şirketi birçok oyunda indirime gittiği listeyi kullanıcılarıyla resmi sitesi üzerinden paylaştı. Şirket ayrıca üye olan kullanıcılara indirim kuponları verileceğini de açıkladı.

Ubisoft şirketinin indirimli oyunlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://free.ubisoft.com/

Şirket tüm dünyada oldukça fazla kişinin oynadığı Rayman Legends PC oyununun 3 Nisan Cuma gününe kadar ücretsiz olarak indirilebileceğini açıkladı. Şirket indirimlerin 1 ay süreyle devam edeceğini de duyurdu.

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