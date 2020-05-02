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Ubisoft karantina günlerine özel 3 Oyun ücretsiz oldu

Herkesin izole bir şekilde evlerinde kaldığı bu günlerde, oyunsever kişileri sevindirecek bazı gelişmeler yaşandı. Ünlü oyun firması tarafından kullanıcılarının bu sıkıcı günlerde eğlenmeleri için Ubisoft karantina günlerine özel 3 Oyun ücretsiz oldu. İşte bu oyunlar hakkındaki tüm bilgiler haberimizin içeriğinde.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:39
Ubisoft karantina günlerine özel 3 Oyun ücretsiz oldu

Ubisoft oyun şirketi tarafından geçtiğimiz günlerde Rayman LEgends, Child of Light ve Assassin’s Creed II adlı oyunlar için geçerli olacak bir proje başlattı. Bu kampanya kapsamında bahsettiğimiz bu üç oyun ücretsiz oldu.

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Video oyun şirketlerinin başını çeken Ubisoft şirketi adından yeni çıkarttığı oyunlar ile söz ettiriyor. Fakat geçen günlerde gerçekleştirdiği kampanya ile oldukça rağbet gören 3 oyunu ücretsiz bir biçimde kullanıcılara sundu. Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan Ubisoft tarafından yapılan bu kampanyadan belli olduğu gibi sırada daha büyük bir oyun kampanyası yer alıyor.

Ubisoft tarafından başlatılan oyun kampanyaları, uzun bir süredir gerçekleştirilmekte. Firma tarafından geçen dönemlerde 3 oyun için bir kampanya başlatıldı. Bu şekilde Ubisoft firması oyun kampanya günlerini kaçıran kullanıcılarına yeni kampanyalar ile hizmet veriyor.

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Ubisoft şirketi tarafından gerçekleştirilen bu kampanyalar sayesinde Assassin’s Creed II, Child of Light ve Rayman Legends adlı oyunlar ücretsiz bir şekilde kullanıcıya sunuldu. Bu üç oyunda oldukça sevilen ve başarılı oyunlar olup çoğu oyuncunun oyunları arasında bulundurması gereken oyunlardan bazılarıdır.

Rayman Legends

Hızlı bir şekilde zaman geçirmenize olanak sağlıyacak bir platform oyunu olan Rayman Legends, grafikleri ve kullanılan müzikleriyle oldukça sevilmekte. Sistem gereksinimlerinin de kullanışlı bir düzeyde olması onu muhteşem bir oyun kılan diğer bir özelliği.

Ubisoft tarafından oldukça güzel bir oyun olan Rayman Legends, içerisinde 100’den fazla harita yer almakta. Oyunda yapmanız gereken şeyler haritayı atlayıp zıplayarak bitirmeye çalışmak. Her haritada çeşitli yaratıklar bulunmakta. Karakteriniz ile karşınıza çıkan bu yaratıkları öldürerek, haritayı bitirmelisiniz.

Child of Light

2014 yılında piyasaya sürülen Child of Light oyunu da tıpkı Rayman Legends gibi bir platform oyunu. Fakat bu oyun, Rayman Legends oyunundaki gibi renkli bir yapısı bulunmakta. Ancak tabiki de bu Child of Light oyununun eğlenceli bir şey olmadığı demek değildir. Grafiklerinin güzelliği sayesinde muhteşem bir görünüme sahip olan oyun hikayesiyle birlikte oyun severleri kendisine hayran bırakıyor.

Oyunda Aurora isimli bir karakterin hikayesine eşlik edeceğiz. Aurora; Ay, Güneş ve kendi krallığının yanı sıra ailesini kurtarmak için gizemlerle dolu bir maceranın içerisine atılacak. Bizler de oyun boyunca Aurora'ya yardım edeceğiz ve karakterimizi amacına ulaştırmaya çalışacağız. Eğer önceki kampanyayı kaçırdıysanız, bu seferki Child of Light kampanyasını kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

Assassin’s Creed II

2009 senesinde başlatılmış Assasin’s Creed II oyunu istisnasız tüm oyun sever kişilerin sevdiği bir oyundur. Herkesin tanıdığı bu oyun, her oyun sever kişinin kalbini çalmış olan bir oyundur. Dinamik grafikleriyle oyunu oynayan herkesi kendi büyüleyici etkisiyle karşı karşıya bırakıyor. Çoğu kişinin oyun kütüphanesinde bulunan bu oyunu henüz hiç oynamadıysanız, bu kampanyadan yararlanmanız en iyi tercihiniz olacaktır.

Assassin’s Creed II oyunu İtalya’da geçiyor. Assassin’s Creed oyunlarında bulunan ve en çok sevilen karakterlerden bir tanesi Ezio’nun hikayesinde tanıklık edeceğiz. Sizi oyunun içine çekecek olan hikayede size verilen görevleri tamamlamaya çalışacağız. Eğer suikastçılık türündeki oyunları seviyorsanız, Assasin’s Creed II oyunu tam sizin için bir oyun diyebiliriz.

Ubisoft’un ücretsiz olarak sunmaya başladığı oyunlara erişmek için yapmanız gerekenler

  • Bu kampanyaya katılabilmek için ilk olarak kendinize bir Ubisoft hesabı açın. Eğer zaten halihazırda kullandığınız bir Ubisoft hesabınız var ise bu hesaba da giriş yapabilirsiniz. Ubisoft sitesine girerek, kendi hesabınızı oluşturabilirsiniz.
  • Hesabınızı oluşturduktan ve hesabınıza giriş sağlamanızın ardından ücretsiz olan bu üç oyun için gereken bağlantılara giriniz.
  • Sitenin sizin karşısına çıkarttığınız sayfaya "PC" yazılı olan bölümde oyunların göründüğünü göreceksiniz. Bu butona her oyun için ayrı ayrı tıklayın.
  • Bir müddet beklemenin sonrasında önünüze, "Oyun Uplay kütüphanene başarıyla eklendi." Yazılı metin gelecektir. Her üç oyun için de aynı işlemleri mutlaka tekrarlayın.
  • Ubisoft üzerinden aldığınız oyunları indirmek ve oynayabilmek için "Uplay" adlı uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Bu ekranda zaten Uplay'i  için bir yönlendirme yer alıyor. Bu linke tıklayarak Uplay'i indirin ve hesabınıza girin.
  • Uplay'de bulunan kütüphaneyi kullanarak ücretsiz olarak sunulan oyunları indirerek bu oyunların keyfini sürebilirsiniz.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:39
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