Ubisoft son 1 yılda 10 milyondan çok satılan oyunları duyurdu!

Fransız oyun firması Ubisoft 2019-2020 senesindeki kazanç raporunu açıkladı. Firma tarafından yayınlanan rapora bakıldığında PS4, Xbox One ve PC platformları üzerinde satılan 11 oyunun 10 milyondan çok satış yaptığı görüldü. Niko Paners’in analisti Daniel Ahmad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Ubisoft’un 10 milyondan çok satmış olan 11 oyununa yer verdi.

Firmanın satışlarına bakıldığında en çok Assasin’s Creed ve Tom Clancy’s oyunlarının satıldığını ve listenin çoğunda bu serinin oyunlarının yer aldığı anlaşılıyor. Bu oyunların dışında Watch Dogs oyunu da dikkat çekiyor. Aşağıdaki kısımda Ubisoft’un 10 milyon satışı geçen 11 oyunu sıralanmıştır.

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

The Division

The Division 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Ghost Recon Wildlands

Rainbow Six Siege

Watch Dogs

Watch Dogs

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:34