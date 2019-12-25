Uçağı birbirine katan kadın yolcu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi

İstanbul Sabiha Gökçen havalimanından Kıbrıs'a gitmek için hazırlık yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında kriz yaşanmıştı. Uçağa binen yolcular arasında Nikar G. isimli bir kadın gözünde güneç gözlüğü takarak taşkunlık yapmış ve "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dedikten sonra görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yolcu uçağında taptığı usulsüz davranışlar sebebiyle tutuklanan kadın hakkında "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" gerekçe gösterilerek dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlanarak iddianamede şüpheli Nikar D.'nin 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanına gittiği, kalkış saati 06.45 olan özel havayoluna ait uçağa bindiği, uçakta 144 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilerek Nikar D.'nin 9E koltuğuna oturduğu ve güneş gözlüğü taktıktan herkesin duyabileceği şekilde bağırarak 'ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. FETÖ'yü istiyorum. (Elindeki fotoğrafı göstererek) Bunu çantama kim koyduysa, bu kitabı benim elime kim verdiyse bilmiyorum. Kıbrıs'a kumar oynamaya gidiyoruz. Yeter be yeter' şeklinde konuşarak uçak içerisinde paniğe neden olduğu belirtildi.

Nikar G.'nin gerçekleştirdiği bu taşkınlıkla uçağın hareket etmesine engel olduğu ve bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından uçaktan alınarak polise teslim edildiği ve gözaltına alıdığı kaydedilen iddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebi sunuldu.

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi ise Başsavcılık tarafından hazırlanan bu iddianameyi kabuş ederek Nikar G.'nin yargılanması için mahkeme günü verdi.