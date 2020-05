Uygulama marketlerindeki en iyi mobil arkadaş bulma uygulamaları güncel listesi

Cep telefon kullanımının bu denli artışının sonrasında, insanlar için vazgeçilmez bir cihaz olmaya başladı. İlk akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla ve mobil mağazaların da zenginleşmesiyle hayatı organize edecek, iş hayatı ve eğlence tarzında birden çok bölümlerde kullanılmak üzere mobil uygulamalar çıkmıştır. Fakat, yine de mobil uygulamaların çok kullanılma sebeplerinden en büyük nedeni de eğlencedir. Toplu taşımada, televizyon karşısında, hatta öğle aralarında bile insanlar vakit öldürmek için mobil uygulamalara yönlenmekte. Özellikle o uygulamalar yeni insanlar ile tanışma kapısı sağlıyorsa.

Uygulama mağazalarındaki en iyi 25 arkadaşlık uygulaması

Şuanda en fazla kullanılan uygulama çeşitlerinden bir tanesi olan arkadaşlık edinme uygulamaları, mobil cihazları üzerine indiren kullanıcılara yeni arkadaşlıklar sunmakla kalmıyor, özel hayatı ile ilgili oldukça farklı bir seçecek sunuyor. Arkadaş uygulamalı çeşitli özellikleri ile bazı ayrıcalıklar sunmakta; kullanıcılar da sunulan bu özellikler sonrasında kendileri için en iyi koşulları sunan uygulamaları indirerek, arkadaşlık kurmak için bu uygulamaları indiriyor.

Tüm dünyanın farklı yerlerinden insanlar ile tanışmak için oldukça faydalı olmakta. Normal şartlar altında önceleri pek bilinmeyen mobil uygulamaların dışında, online platformlar bu görevi üstlenmekteydi. Ancak cep telefonlarının bu denli yaygınlaşması ve her yere taşınabilme ve her yerden bağlanabilme özelliği sayesinde cep telefonu üzerine indirilebilen uygulamalar popüler oldu. Cep telefonunun sunmuş olduğu bu avantajlar ile birlikte, insanlar dünyadan insanlar ile tanışabilmekte. Bu uygulamaların arasında en fazla kullanılan 25 tanesini sizler için derledik.

1- Tinder

2015 yılından itibaren 50 milyon kullanıcı sayısını geçmeyi başaran Tinder uygulaması, 2016 senesinin en popüler arkadaşlık kurma uygulaması oldu. Cep telefonların GSP özelliğini kullanarak, kullanıcılara etrafında bulunan insanları karşısına çıkartan ve iki kullanıcın birbirini beğenmesi sonucunda eşleşme oluşturularak, iki tarafı sohbete başlatma imkanı sağlıyor.

2- OkCupid

Ülkemizde ve dünya üzerinde oldukça sevilen arkadaşlık uygulamalarından bir tanesi olan OkCupid mesaj kutusu oldukça kısıtlı olan, fakat eşleşme sonucunda ise ücretsiz bir şekilde mesajlaşma olanağı tanıyan bir uygulamadır.

3- InstaMessage

InstaMessage geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler hale gelmiş olan bir uygulama oldu. Hemen hemen herkesin kullandığı Instagram uygulamasında yakındaki kullanıcılar ile doğrudan bir mesajlaşma olanağı saplıyor. Kullanıcı isterse fotoğraflara yorum yazmak yerine, fotoğraf sahibi ile doğrudan iletişim kurabilir.

4- Banjo

Sosyal medya hesaplarınızın herhangi bir tanesi ile birlikte uygulama içerisinde bulunan harita sayesinde tarama işlemi yaparak yakında bulunan kullanıcılar ile bir iletişim kurma olanağı veriyor.

5- Skout

Skout uygulaması sayesinde diğer kullanıcılar ile mesajlaşabilir, onlara bazı hediyeler verebilir ve fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Kendi kullanıcı arama şartlarınızı girerek, bu şartlar sonucunda karşısına çıkan insanlar ile iletişime girebilirsiniz. Eşleşme işleminin yapıldığı uygulamada kendi ilgi alanlarınızı ve özelliklerini girerek, diğer kullanıcılara paylaşabilirsiniz.

6- Blendr

Şuan itibariyle 180 milyondan fazla bir kullanıcısı bulunan ve lokasyon bilgilerini kullanarak etraftaki diğer kullanıcıları bularak onlar ile iletişim kurabilmesini sağlıyor. Eşleşemelerin gerçekleştirebilmesi için yapılması gereken tek şey, hobileriniz gibi bilgilerinizi uygulamaya girmeniz.

7- Pure

Pure, mesajlaşma işlemini yapmadan buluşmak için ilk adımı sizin atmanızı sağlar. Eşleştiğiniz bir kişiyle buluşmak için karşı tarafa bir teklif gönderiyor, onaylandığında buluşma ayarlanmış oluyor.

8- Fiesta bu Tango

Dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaş edinmenizi sunan bu uygulama, favori kişilerinizi belirleyerek, onları takip de edebileceğiniz, yükledikleriniz fotoğraf ve videoları da yayınlayabileceğiniz bir platform. Ayrıca diğer kullanıcılar ile mesajlaşabilirsiniz.

9- Zoosk

Beğendiğiniz arkadaşları karşınıza çıkartmayı sağlayan algoritmasıyla Zoosk, size en uygun arkadaşı gösteriyor. 35 milyonu aşan kullanıcıya oldukça kısa bir zamanda çıkan Zoosk uyguamasıyla kimlerin sizleri beğendiğini görerek eşleşme sağlayabilirsiniz.

10- Happn

Sosyal hayatınızda buluştuğunuz kişilerin ana sayfanızda gösteren, en son ne zaman karşılaştığınızı da ekranda gösterebilen Happn, birçok kullanıcı uygulamasından çeşitli özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar onların haberi olmadan gizli bir şekilde beğenebilir, karşılıklı beğenme işlemi gerçekleştiğinde ise bunu öğrenebilirsiniz.

11- Waplog

Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de 1 milyona aşkın kullanıcısı olan Waplog uygulamasında istediğiniz kadar mesajlaşabilir, fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte kullanıcı profillerine bakabilir, fotoğraflarına yorum yapabilirsiniz.

12- Badoo

13- Siberalem

Etrafınızdaki diğer kullanıcıları rastgele ekranınıza getiren Badoo, bu kişiler ile ilgili bazı bilgileri size sunuyor. Ücretsiz bir uygulama olan Badoo, oyun oynarken yeni insanlarla da tanışma fırsatını sunuyor.

Türkiye’de en çok kullanılan ve güvenilirliği ile tanınmış olan arkadaşlık sitesi Siberalem, mobil uygulamada da yeni arkadaşlar edinilmesi ve ilişkiler kurma açısından oldukça başarılı bir uygulama. Favori kullanıcılarınızı arkadaş olarak ekleyerek, profilinize giren ve size göz atan kişileri görebilirsiniz.

14- Lovoo

40 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla, etrafınızdaki diğer kullanıcıları karşınıza çıkartarak, aynı hobilere sahip kullanıcılar ile eşleşmenizi sağlıyor. Kimlerin size mesaj atabileceğini siz belirleyebiliyorsunuz.

15- MeetMe

Uygulama, kullanıcıları ile sohbet, fotoğraf ve video tarzı birçok içerik paylaşımı yapabilme imkanı sunuyor. Etrafınızdaki, size yakın olan kullanıcıları da ekranınıza getiriyor. 100 milyondan fazla kullanıcısı olan bu uygulama ile büyük bir profil fotoğrafı koyarak profilinizi istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

16- HOOTT

Direkt mesajlaşma işini kullanıcılara sunan uygulama bununla birlikte görüntülü arama ve konum paylaşma hizmetlerini de oyun oynayarak sohbet edebilme imkanını da kullanıcılarına sağlıyor. Size yakın olarak bulunan diğer kullanıcıları bulabilmenizi de sağlıyor.

17- Tango

Mesajlaşma ve sosyal ağ uygulaması olan Tango, toplamda 300 milyon kullanıcısıyla en fazla kullanılan uygulama olmuş durumda. Sesli veya görüntülü bir şekilde iletişime geçmenizi veya bir grup sohbeti açarak arkadaşlarınızı davet edebilmenizi sağlıyor.

18- Mico

Tüm dünyanın çeşitli bölgelerinden tüm kullanıcıları ile iletişim kurabilme imkanı sunan uygulama, video, fotoğraf ve ses kaydı özelliklerini de içinde barındırıyor. Genellikle dil öğrenme amacıyla indirilen Mico, bunun dışında kişisel sosyal ağ portföyünüzü de oluşturmanızı sağlayarak, attığınız tweetlerinizi kendi ana sayfanızda paylaşarak beğeni ve takipçi kazanabilirsiniz.

19- Azar

Tüm ülke genelindeki kullanıcılar ile anında görüntülü bir şekilde konuşma imkanı tanıyan Azar uygulaması yeni kültürler ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan yeni insanlar tanımanızı sağlıyor. İsterseniz, efektler ekleyerek görüntülü konuşmanızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

20- Hot or Not

Facebook üzerinden girişin sağlandığı bu uygulamada, en çekici kullanıcıları takip edebilme imkanı sunmakla beraber sizi beğenen kişilerin de genişlemesini sağlayabilirsiniz. En iyi fotoğraflarınızı ekleyerek bu keyifli döngüye sizde katılabilirsiniz.

21- Tagged

Size yakın olan etrafınızda bulunan kullanıcılar ile konuşabilir, onlarla oynayacağınız oyunlar ile daha yakından tanıyabilir ve VIP leveline yükseldiğinizde ise daha fazla profile göz atma özelliğini kazanabilirsiniz. VIP bölümüne geldiğinizde gönderdiğiniz mesajların okunup okunmadığını görebilir ve profilinize giren kişilere bakabilirsiniz.

22- Wakie

Diğer arkadaş kurma uygulamalarından farklı bir yapısı bulunan Wakie’de insanlar ile sesli olarak görüşebilirsiniz, onlara sorular yöneltebilir ve uyandırma servisi sunabilirsiniz. Dünya genelinde 2 milyon kullanıcısı bulunan bu uygulama dil öğrenmek ve birbirini sesli bir şekilde uyandırma amacıyla oldukça başarılı olmuştur.

23- LinkedUP

En büyük profesyonel ağı olan Linkedln üzerinden açılan LinkedUP üzerine fotoğraf ekleyebilirsiniz. Eşleşme işlemini içerisinde bulunduran bu uygulama ile tanıdığınız 5 arkadaşınız ile bazı özelliklerini yazarak yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz.

24- Social Match

Facebook’ta bulunan arkadaş listenizden Social Match kullananları bularak onları gizli bir şekilde beğenebilir, onlar da isiz geri beğenirse eşleşebilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan kişileri yaş, cinsiyet gibi kategorilere ayırabilirsiniz.

25- Tastebuds

Müziğin birleştirici gücünü kullanan bu uygulama sizinle aynı müzik zevkine sahip olan insanları karşınıza çıkartarak birlikte konser verebilme imkanını sağlıyor.

Dijital dünyanın yükselen yıldızı mobil ve cihazları kullanıcı için daha keyifli hale getiren mobil uygulamalardan, arkadaşlık mobil uygulamalarını siz de deneyimleyebilir, özellikle dünyanın dört bir yanındaki diğer kullanıcılarla iletişim kurmanızı sağlayan altenatifler sayesinde yeni dil ve kültürlerle tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

