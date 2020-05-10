Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A21s tasarım görselleri paylaşıldı.

Samsung’un Galaxy A serisi piyasaya çıktığından bu yana kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. BU nedenle firma daha uygun fiyatlı bu seriyi devam ettirme kararı aldı. Serinin bir sonraki üyesi ise Galaxy A21s’in olacağı biliniyor.

Telefon uzun süredir söylentilerin ve sızıntıların merkezinde bulunuyor. Cihaz hakkında o kadar çok şey ortaya çıktı ki bu telefonun resmi olarak tanıtılmadığına inanmak bir hayli zor. Şimdi de telefona ait olduğu öne sürülen tasarım görselleri internette paylaşıldı.

Tasarım görüntülerine baktığımızda, cihazın tasarımında çok da büyük bir değişiklik olmadığı ya da beklenmedik bir sürprizle karşılaşmadığımızı işaret etmekte. Görüntülerdeki cihaz, Galaxy A21 ile neredeyse tamamen aynı.

Ortaya çıkan görüntülerde telefonun ince bir çerçeveye sahip olduğunu ve çerçevenin alt kısımda biraz daha kalınlaştığını görüyoruz. Samsung’un Infinity-O olarak adlandırılan tasarım felsefesinin de bu cihazda kendine yer bulduğunu söylemek mümkün. Bu da ekranda ön kamera için bir delik bulunacağı anlamına geliyor.

Telefon hakkında açıklanmış resmi bir bilgi yok ancak daha önce telefonun özelliklerine dair gelen sızıntı haberleri yayımlanmıştı. Bu paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A21s şu özelliklere sahip olacak:

Ekran: 6,5 inç, HD+

RAM: 3 GB

Depolama 32 GB/ 64 GB seçenekleri

İşlemci: Exynos 850



Parmak İzi Okuyucu: VarNFC: VarArka kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı kamerası + 2 MP makro modülüBatarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj