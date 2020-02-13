Uzaydan 16 günlük döngü ile gelen radyo sinyali keşfedildi

İlk örneğinin 2007 yılında keşfedildiği ve 13 yıl içerisinde ise 100'ü aşkın hızlı radyo patlamaları (FRBs) keşfedildiği uzayda son olarak türünün ilk örneği olarak adlandırılan bir radyo sinyali türü keşfedildi. Kanada Toronto Üniversitesi'nde görev yapan bir grup astronom başlattıkları araştıma çerçevesinde uzayın derinliklerinden gelen bu radyo sinyalinin 16 günlük bir döngü içerisinde sürekli kendini tekrarlayarak geldiğini öne sürdüler.

Uzaydan gelen sinyalle ilgili bir makale hazırlayan astronomların ifadelerine göre şu ana kadar keşfedilen FRBs'lerden yalnızca 10'unun kendisini tekrar ettiği tespit edildiğini fakat bu 10 sinyalin de tamamıyla öngörülemeyen bir şekilde tekrar ettikleri belirtiliyor. Bu nedenle FRB 180916.J0158+65 kod adı verilen sinyalin düzenli bir döngü içerisinde tekrar ettiği için uzaydan gelen ilk hızlı radyo patlaması olarak kayıtlara geçtiği kaydediliyor.

Astromlar, FRBs'lerin çok kısa bir süre (yaklaşık 1 milisaniye gibi) göründüğünü ve daha sonra kaybolduklarını söylüyorlar ve bu nedenden dolayı da sinyallerin kaynağını tespit etme konusunda müthiş zorlandıklarını belirtiyorlar. 100'ü aşkın FRBs'den yalnızca birkaçının kaynak galaksisi bulunabildiğini söyleyen astromlar sinyallerin büyük bir kısmının kendisini bir daha hiç tekrar etmemesi de elbette FRB araştırmalarını epey bir zora soktuğuna da dikkat çekiyorlar.

Kanadalı astronomlar yayınladıkları makalede FRB 180916.J0158+65 sinyalinin tam olarak 16,35 günlük bir döngü içerisinde olduğu ve 4 gün her iki saatte bir radyo patlaması gerçekleştirdiğini sonraki 12 günde ise sinyalin sessizliğe gömüldüğü belirtiliyor.

Makalede belirtilen açıklamaya göre ise; Astronomlar ayrıca sinyalin kaynak galaksisini de tespit etmeyi başarmış. Galaksinin yaklaşık 500 ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve sinyalin de galaksinin kenar kısımlarından yayıldığı belirtilmiş. FRBs'nin konumu nedeniyle kaynağın merkezdeki süper kütleli kara delik olma ihtimali ise neredeyse yok görünüyor. Galaksinin diğer kısımlarında bulunan daha küçük bir kara delik ihtimali ise astronomlara göre olasılıklar içerisinde.

Bilim insanları, ilerleyen zamanlarda FRBs'lerin kaynağını ve nedenlerini araştırmaya devam edeceklerini ve gizemli ve ilginç sinyallerin 'daha basit' bir şekilde açıklayabilmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.