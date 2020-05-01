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Valhalla ne demektir? Ubisoft Assassin'si Creed yeni oyununun anlamı nedir?

Ubisoft yeni oyunu Assassin Creed’i piyasaya sürdü. Oyunun adı oldukça dikkat çekti. Kullanıcılar Valhalla ne demektir, Ubisoft Assassin’si Creed yeni oyunun anlamı nedir sorusunu gündeme getirdi. İşte Ubisoft’un yeni oyunun Assassin Creed hakkında merak edilenler…

01 Mayıs 2020 Cuma 19:21
Valhalla ne demektir? Ubisoft Assassin'si Creed yeni oyununun anlamı nedir?

Valhalla, tanrıların diyarı Asgard’da yer alan büyük kabul salonudur. Bu salon Odin tarafından yönetilir. Odin bu salonda savaş sırasında ölen kişilere özel bir ziyafet hazırlatır ve onların eğlenmesini sağlar. Burada asıl önemli nokta huzurlu bir şekilde ölen kişilerin Valhalla’ya alınmadığıdır.

Bir başka söylentiye göre doğum yaparken ölen kadınlarda Valhalla’ya alınabiliyor. Ayrıca kadın veya erkek fark etmeksizin savaş alanında ölenler Valhalla’ya alınmaktadır. Rivayete göre savaş alanında ölenler Einherjar olarak adlandırılır ve onları Valkürler yani savaşçı bakireler at sırtında salona taşırlar.

Salonda verilen ziyafette yaban domuzu verilir ve bu domuzların eti salondaki herkesi tıka basa dolduracak kadardır. Rivayete göre sabah pişirilen domuzun akşam saatlerinde yeniden bir araya geldiği söylenir. Ziyafette içecek olarak Heidrum’un sütünde yapılan bal şarabı verilir.

Savaşçıların boş kaldıkları zamanlarda da dövüşerek eğlendiği her gün atlara binerek birbirlerine karşı savaştıkları söylenir. Yemek vakti geldiğinde ise herkes kavgayı bırakıp yemeği gelir.

Valhalla, eski nordik dilinde valhöll kelimesinden gelmektedir. Kelime anlamı olarak katledilenlerin salonu anlamına gelmektedir.

Onlar için ölmek veya öldürülmek korkutucu bir şey değil aksine bir onurdu çünkü birinin ölümü ne kadar kötü, dayanılmaz olursa onun hakkında bir destan yazılma olasılığının arttığı ve o kişinin halk şarkılarında yaşadığına inanılıyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 19:21
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