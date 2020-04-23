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Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''

CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin eline geçmiş olabilir. Popüler oyun Counter Strike Global Offensive hakkındaki çıkan bu iddialar kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi. Valve ise konu hakkında bir açıklama yaparak Counter Strike Global Offensive kaynak kodlarının sızdırıldığını onayladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 23:39
Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''

Counter Strike: Global Offensive milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle kullanıcıların çoğunluğunun evde olduğu bir dönemde oyunun oyuncuları fazlasıyla artmış durumda. Hatta bu sayede CS:GO yeni bir rekora imza attı. Ancak bugün gelen haberler oyunun tüm olumlu yönlerini gölgeye düşürdü. İddialara göre CS:GO'nun kaynak kodları tehlikeli kişilerin eline geçmiş olabilir.

Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''

Kaynak kodları sızdırıldı
CS:GO'nun kaynak kodlarının ele geçirildiği iddiası, deyim yerindeyse ortalığı ayağa kaldırdı. Birçok insan Counter Strike Global Offensive'in kaynak kodlarının çalınmasından dolayı endişe duyuyuyor, oyunun yapımcısı Valve de yaşanan karışıklık hakkında açıklama yaptı. Valve sosyal medya aracılığıyla sızdırılan kaynak kodları hakkında bir bilgilendirme yaptı. 

Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''

'Endişelenize gerek yok'
Valve Counter Strike Global Offensive'in kaynak kodlarının sızdırıldığını doğruladı. Sızdırılan kodların incelendiğini söyleyen Valve, kodların 2017 ve 2018 yılında, partnerlere verdikleri sınırlı bir CS:GO motorunun oluşturduğu kodlardan olduştuğunu söyledi. Valve'e göre bu kodlar yeniymiş gibi tekrar paylaşılmış ve endişe verici herhangi bir yanları da yok.

Valve'nin Çözüm önerisi
Valve CS:GO oyuncularının endişelenmesine gerek olmadığını söylese de, şirketin bir CS:GO oyuncularına altın bir önerisi olacak. O da Counter Strike: Global Offensive oyununun sadece Valve'nin resmi sunucuları üzerinden oynanması yönünde olacak. Eğer kaynak kodları oyuna zarar vermeye başlarsa Valve'in buna da bir çözümü üretecek. Valve, acil bir güncelleme yayımlayarak rekorlar kıran oyununa zarar gelmesini önelemek istiyor.

Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''
 

Son Güncelleme: 23.04.2020 23:40
Anahtar Kelimeler:
OyunGameGamerOnlineValveCounter StrikeSızıntıKod
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