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Vodafone arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Vodafone eski arama kayıtları öğrenme

Vodafone abonesi olan kişilerin yaptığı konuşmalar ve mesajlar veri tabanına kaydolur. Bu kayıtlara ulaşmak isteyen kişiler internette, Vodafone arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Vodafone eski arama kayıtları öğrenme ile ilgili detaylar.

28 Aralık 2019 Cumartesi 20:32
Vodafone arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Vodafone eski arama kayıtları öğrenme

Telefon kullanıcıları kimi zaman eski görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyebilirler. Bu istek bazen eski kayıtları öğrenmek bazen de gelen yüksek faturaya itiraz etmek için talep edilir. Vodafone aboneleri istedikleri zaman telefon dökümlerine ulaşabilirler.

Vodafone telefon dokümanı nasıl çıkarılır?

Vodafone firması, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda telefon dokümanını paylaşmaktadır. Bu dökümanı alabilmek için faturalı hat sahibi olmak gerekir. Faturalı hat sahipleri, intenet kullanım detayları ve SMS dokümanlarına da kolayca ulaşabilmektedirler. Faturalı hat sahipleri, sözleşme yapılırken telefon dokümanı talebinde de bulunmalıdır.

Vodafone telefon dokümanınızı;

  • Vodafone yetkili bayi üzerinden,
  • Vodafone intenet sitesi üzerinden,  
  • Vodafone müşteri hizmetlerini arayarak,
  • Vodafone self servis uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

Vodafone yetkili bayi üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Yetkili bayi üzerinden telefon dokümanı almak için, en yakın Vodafone bayisine gitmek gerekir. Vodafone bayiine kimlik ile başvurarak telefon dokümanı isteme talebi yapılır. Yetkili eski görüşmelerin yer aldığı dokümanı hazırlayarak aboneye iletir.

Vodafone intenet sitesi üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Vodafone intenet sitesini kullanarak telefon dokümanı almak için, Vodafone resmi intenet sitesine girmek gerekir. Online giriş yapmak için cep telefonu numarası ve şifre sisteme girilir. Ardından hat işlemleri menüsünden telefon doküman talebinde bulunabilirsiniz.

Vodafone müşteri hizmetleri üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Vodafone müşteri hizmetlerini kullanarak telefon dokümanı almak için, 542 ya da 0 542 542 00 00 numarası aranmalıdır. Müşteri temsilcisi ile yapılan görüşmede telefon dokümanı talep edilir.  Temsilci, arayan kişinin hattın sahibi olduğundan emin olmak için birkaç soru yöneltir ve daha sonra mail adresinize eski arama kayıtlarını gönderecektir.

Vodafone self servis uygulaması üzerinden telefon dokümanı nasıl alınır?

Vodafone self servis uygulamasını kullanarak telefon dokümanı almak için, öncelikle uygulamayı indirmesi gerekir. Uygulamayı indirdikten son cep telefonu numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, hat işlemleri bölümünden telefon dokümanına ulaşılabilir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 20:32
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