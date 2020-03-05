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Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları

Operatörler kullanıcılarına özel olarak internet, dakika ve SMS kampanyaları düzenlemektedir. İşte Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları.

05 Mart 2020 Perşembe 00:49
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları

Vodafone müşterilerine konuştukça intenet veriyor. Yeni kampanyayla ne kadar konuşma yaparsanız o kadar hediye intenetten yararlanabiliyorsunuz. Vodafone bedava intenet için arayıştaysanız ve sürekli olarak telefonda konuşuyorsanız kampanya tam da size göre.

Vodafone’da bedava intenet arayışı içerisindeyseniz bu kampanyadan yararlanabilir ve siz de konuştuğunuz kadar ücretsiz inteneti telefonunuza yükleyebilirsiniz. Yalnızca faturasız hat sahiplerinin yararlanabildiği intenet kampanyasında hediye intenet kazanabilmek için operatörün sunduğu tarifelere geçiş yapanız gerekiyor. Konuştukça intenet paketi 19 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

Vodafone konuştukça intenet kampanya detayları

Vodafone konuştukça intenet kampanyasından yararlanabilmek için

500 dakika 1000 SMS ve 1 GB intenet small tarife,

750 dakika, 1000 SMS ve 2 GB intenet medium tarife,

750 dakika, 1000 SMS ve 3 GB intenet large tarife yapabilirsiniz.

Bu kampanyalardan herhangi birini yapan müşterilerin hafta içi telefon görüşmelerine göre dakikalar hesaplanır ve hafta sonu intenet olarak geri döner.

Vodafone konuştukça intenet başvurusu nasıl yapılır?

Vodafone mağazasından hattınızı alıp veya 0850 542 0 542 numaralı hattı arayarak Vodafone intenet kampanyalarını öğrenebilir veya hat sahibiyseniz hemen tarife değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:49
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